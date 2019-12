Guéret : ils emballent les cadeaux de Noël pour financer des vacances au ski

Guéret, France

Ils comptent bien profiter des vacances au ski proposées par leur lycée ! Des terminales en option sport du lycée Pierre Bourdan à Guéret ont sacrifié le début de leur vacances de Noël pour financer une partie de ce voyage. Du 4 décembre au 24 décembre, ils ont emballé les cadeaux à la sortie d'un supermarché de la ville. Au total, ils seront 25 à partir à Flaine, en Haute-Savoie, du 19 au 26 janvier.

Des vacances au ski accessibles

Pour ces lycéens, travailler pendant les vacances n'est pas une corvée. Ils ne pensent qu'à une seule chose : descendre les pistes de ski. "C'est cool, on est entre amis et on fait ça pour que nos parents ne paient pas trop cher ce voyage. On a vraiment hâte d'y être", explique Clovis. Leur travail devrait leur permettre de réduire le coût de leurs vacances d'au moins 100 euros par personne.

Pour certains, comme Quentin, ces propositions de l'école sont les seules occasions de partir à la montagne. Ce voyage devrait coûter entre 240 euros et 340 euros selon l'argent récolté pendant cette opération. "Les gens sont généreux, surtout les jours juste avant les fêtes. Parfois ils nous donnent dix euros sans même nous demander d'emballer un cadeau".