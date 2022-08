Guéret : la mairie déclare la guerre aux étourneaux

Leurs balais dans le ciel sont plein de grâce et de légèreté, mais leurs déjections au sol sont un cauchemar pour les riverains. La mairie de Guéret lance une campagne d'effarouchement contre les étourneaux qui ont élu domicile à l'école Jacques Prévert. L'opération va débuter ce mardi 15 aout et se prolongera jusqu'à jeudi, avec le déploiement de faucons par une société spécialisée.

Jeux pour enfants saccagés par les fientes

Les étourneaux se sont installés en masse depuis plusieurs semaines à l'école Jacques Prévert. "Cela crée un vrai problème de salubrité parce que les cours d'école, les jeux des enfants sont jonchés de fientes, le sol en est recouvert et cela sent très mauvais", décrit la maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier. A l'approche de la rentrée scolaire, la municipalité veut éloigner l'oiseau vers les campagnes.

Faucons et moyens sonores

Une société spécialisée va venir d'Indre-et-Loire pour déployer d'importants moyens sur trois jours et effrayer durablement les étourneaux. "Ils vont utiliser des faucons, qui vont intervenir la nuit pour prendre en chasse les oiseaux, et si cela n'est pas suffisant, il y a des moyens pyrotechniques, sonores et lumineux qui seront mis en place pour finir de les effaroucher", détaille l'élue.

On a beau nettoyer, le lendemain matin, c'est dans le même état - Marie-Françoise Fournier, maire de Guéret

L'opération se déroulera de 18 heures à 23 heures, dans le secteur de l'école Jacques Prévert. Les riverains seront tenus au courant. Pas de panique donc si vous apercevez un faucon dans le ciel guéretois. Des bruits, simulant le cri d'alerte des étourneaux, seront également diffusés. Le coût de l'intervention est de 3.100 euros.