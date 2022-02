Guerre des Laguioles : l’Aveyron et le Puy-de-Dôme se disputent l’Indication géographique des couteaux

Ils attendent une réponse dans deux mois, peut-être deux mois et demi. Il y a un peu plus d’un an, le Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole a déposé une demande un dossier d’indication géographique (IG artisanale) auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) à Paris. Ces fabricants estiment avoir construit un beau dossier et ils sont plutôt confiants. Sauf depuis quelques jours.

Deuxième demande Indication Géographique

Une deuxième demande IG artisanale vient d’être déposée, l’enquête publique est en cours. Cette fois, la demande a été faite par l’association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne. Cette IG artisanale permettrait de faire des couteaux Laguiole sur 93 communes des départements de l'Aveyron, de la Lozère, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Loire et de l'Allier. Une zone beaucoup trop grande pour les fabricants de couteaux aveyronnais qui eux estiment que l’IG artisanale ne doit être accessible qu'aux fabricants "de Laguiole ou en tout cas du plateau de l’Aubrac".

La demande d’IG aveyronnaise, la première déposée concerne sept entreprises et environ 220 salariés dans le nord-Aveyron. La seconde demande concerne 400 emplois dans des communes de l’Auvergne mais très peu de l’Aveyron. ( 35 entreprises sont basées dans le Puy-de-Dôme, autour de Thiers et il y en a même une dans l’Allier. Tandis que deux seulement sont vraiment à Laguiole dans l’Aveyron.) Une demande que ne comprend pas le président du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole. " C'est un dossier totalement illogique parce qu'on parle d'indication géographique. Et si on se place du point de vue de la géographie, le village de Laguiole est dans l'Aveyron, en Occitanie. Ce n'est pas du tout la ville de Thiers, qui se trouve dans un autre département, dans une autre Région bien loin de Laguiole."

Hold-up

Pour l'Aveyronnais on risque aussi de dévoyer le sens d'une Indication Géographique : "Cela pourrait avoir des grosses problématiques pour le futur. En l'Auvergne, il y en a la fourme d'Ambert qui ressemble très vaguement Roquefort. Ça veut dire que le Roquefort deviendrait demain de la fourme d'Ambert... On est en train de tuer les indications géographiques. C'est un hold-up de notre nom, de notre territoire et de notre géographie. "

La balle dans le camps de l'INPI

Depuis 25 ans, la commune de Laguiole se bat contre la contrefaçon pour se protéger contre de faux Laguioles fabriqués Asie notamment en Chine ou au Pakistan. Elle s’est battue aussi contre un homme d’affaire parisien qui avait déposé le nom de Laguiole pour fabriquer tout et n’importe quoi. Le combat se poursuit donc maintenant contre leur propres voisins les couteliers de Thiers qui s’estiment légitime dans la création de ces jolis couteaux estampillés d’une abeille. Et c’est assez logique en fait puisque dès la moitié du 19ème siècle, les couteliers de l’Aveyron se sont appuyés sur le bassin d’emploi auvergnat pour développer leur couteaux. C’est donc l’INPI, l’Institut national de la propriété industrielle qui va devoir trancher dans ce dossier complexe. Elle pourrait choisir un des deux dossiers ou demander aux deux associations de trouver un accord avec un but : rendre les choses plus claires pour les consommateurs.