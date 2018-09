C'est un ancien commandant du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Modane qui s'est lancé dans cette activé. Il a créé une société de coaching et de team-building, des renfoncements d'équipe. C'est la reconversion réussie et plutôt surprenante de Guillaume Mainguy. Rencontre

Le PGHM, comme carte de visite

Guillaume Mainguy est aujourd'hui coach, après avoir dirigé pendant quatre ans les secouristes d'élite de la gendarmerie en Maurienne. Il a monté la société Dinalt en Savoie et propose des séminaires et autres team-building que l’on appelle aussi renforcement d'équipe, en "milieu montagne". Ses thèmes favoris : « la gestion du stress et la gestion de crise ».

« J'ai fondé DINALT pour partager la montagne et vous permettre d'élever votre collectif au plus haut niveau. Nous vous proposons de vivre une immersion utile, vraie et qui décoiffe... DINALT, c'est "DUC IN ALTUM" qui signifie conduire dans les hauteurs !! Nous vous invitons dans un univers de rayonnement collectifs, dans lequel tous les challenges peuvent être relevés, y compris celui de sauver des vies. Et vous permettre de vivre votre aventure et atteindre votre sommet. Prêt ? »

L’immersion, comme signature

L’immersion, c'est bien la particularité des journées de coaching que propose cet ancien patron du PGHM. Il s’entoure pour cela de Kévin, secouriste, de Marylise, guide de haute montagne, ou de Véronique, accompagnatrice en moyenne montagne. Le point de rendez-vous est le rocher d’escalade de Sollières Sardières en Haute Maurienne Vanoise. Ce jour là, un groupe d’une trentaine de personnes participent à la journée de séminaire. Activité n°1 : aller secourir une personne blessée. Il faut la localiser, l’approcher et la sortir de la faille dans laquelle elle est tombée. Les participants doivent se concerter, prendre des décisions, agir…

Le résultat est magnifique, bonne capacité d’écoute, vous avez le droit de vous applaudir. Guillaume Mainguy Dinalt Copier

Les quatre sauveteurs amateurs vont tout faire pour sortir une personne, victime d’une chute. On va parler prise de décision, leadership, cohésion, communication. © Radio France - Anabelle Gallotti

La victime est prise en charge. Il aura finalement fallu peu de temps au groupe pour intervenir © Radio France - Anabelle Gallotti

Une reconversion, comme un pari osé pour un homme au caractère subtil

PORTRAIT : tout semble puissant en Guillaume Mainguy. On ne pourrait voir que ses pectoraux ou ses biceps, que ses larges mains et ses doigts costauds mais quand l'homme de montagne parle, sa voix, nous le rend soudain doux et empathique. « Je constate que les sourires et les visages s’ouvrent tout au long de la journée pendant un séminaire ou un team-building ». Tout en subtilité, Guillaume Mainguy aime le verbe, il aime parler et choisir les mots quand il raconte ce qui le motive dans son nouveau travail, le coaching.

Ce qui fait marcher le monde, ce n’est pas l’argent, ni le pouvoir, ni le sexe, c’est l’humain. Et la considération désintéressée qu’on peut avoir vis-à-vis des autres est fondatrice. Ça s’appelle la gentillesse.

Amener les gens à travailler ensemble, efficacement pour le rendement d'une entreprise avec gentillesse, c'est le défi de cet homme, dont la carrière fascine. Ex commandant d'un PGHM, c'est là qu'il a appris et c'est ce qu'il veut transmettre. "La gentillesse, pour ce qu’elle est, nécessite de s’oublier. C’est l’expérience que je tire du secours en montagne. Les femmes et les hommes qui réalisent cette mission sont excellents. Et ils le sont car ils sont désintéressés. Ils vont vers l’autre et ils s’oublient. Ça ce n’est pas de la bienveillance, c’est de la gentillesse"

Dans les séminaires ou team-building, les sauvetages imaginées par Guillaume pour amener ses clients à se dépasser, les casques et les baudriers qu'il faut enfiler ne sont donc que des outils. Cet homme dont le quotidien était fait de situations extrêmes, ne garde donc aujourd'hui que l’essentiel, la gentillesse et l'estime de soi.