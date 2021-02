Traversée de l'Atlantique à la rame : après la tortue, Guirec Soudée croise une baleine

Guirec Soudée, c'est l'homme connu pour avoir navigué autour du monde avec sa poule Monique. Depuis le 8 décembre, il traverse à la rame l'Atlantique. Sans Monique cette fois. Après plus de 65 jours en mer, il approche de son objectif : Saint-Barthélemy dans les Antilles. Mi-janvier, il nous avait raconté comment il avait été pris à parti par une tortue agressive.

La baleine est restée des heures, c'était féérique.

Cette fois, c'est une baleine qui vient de l'accompagner pendant plusieurs heures. Sur ses comptes Facebook et Instragram, le navigateur raconte qu'alors que le vent le poussait vers la Martinique et non plus vers Saint Barth, à 6h30 du matin, il a aperçu dans son sillage : "Une Baleine ! J’étais fou, surexcité comme jamais. C’est exactement pour vivre ce genre d’expérience que je suis là, je peux vous dire que tous les autres petits problèmes disparaissent très vite à côté de la magie de ce spectacle ! Hier, je l’ai vue à trois reprises, mais aujourd’hui elle est restée des heures, c’était féerique, je la voyais arriver de loin. Elle s’amusait à surfer la houle et passer sous mon bateau à toute vitesse ! Difficile de décrire ce qu’on ressent dans de tels moments, il faut le vivre pour le comprendre ! Vive l’océan, protégeons-le."