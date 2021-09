À quelques jours de son arrivée, le navigateur Guirec Soudée raconte une partie de son épopée

Un patrouilleur de la marine nationale a réussi à photographier et échanger quelques mots avec le navigateur Guirec Soudée, samedi 25 septembre, à plus de 100 miles de l'île de Ouessant. "Cela n'a pas été simple tous les jours mais c'est bon, là, je sens la Bretagne. Quel plaisir parce que j'étais pas sûr d'arriver jusque là !", se réjouit l'aventurier privé de moyens de communication depuis le 3 juillet. Son arrivée, prévue ce dimanche 26 septembre a dû être retardée à cause des conditions météorologiques.

Guirec Soudée se rapproche des côtes bretonnes, avant une arrivée à Brest prévue en milieu de semaine prochaine. - Marine Nationale

Lors d'un échange radio avec la Marine Nationale, Guirec Soudée est revenu sur ses mésaventures lors de sa traversée de l'Atlantique à la rame. Coincé dans une tempête tropicale, il a dû patienter plusieurs heures sur son embarcation qui s'était retournée. Il a aussi dévié de sa trajectoire par crainte d'être emporté vers les côtes islandaises. Pendant quinze jours, au début du mois d'août, ses proches n'avaient pas reçu de signes de vie du navigateur breton.

Les conditions météorologiques seront compliquées dans les jours à venir, notamment en début de semaine, où de la houle est attendue. Guirec Soudée tentera d'arriver à Brest mercredi ou jeudi prochain. "Ce n'est pas maintenant que je vais baisser les bras. Je me suis tellement battu pour arriver en Bretagne que là je vais donner tout ce qu'il faut. Je tiens le bon bout !", conclut l'aventurier.