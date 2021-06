Cette fois-ci, c'est le voyage retour ! Après être arrivé à Saint-Barthélémy en février dernier, le Breton Guirec Soudée repart traverser l'Atlantique à la rame, d'Ouest en Est cette fois.

Les conditions ne sont pas optimales

Il va quitter Chatham dans le Massachussets (États-Unis) pour affronter des éléments pas toujours très faciles : "Les conditions ne sont pas optimales, le vent de sud risque de me pousser vers le nord alors que mon but est de gagner le Gulf Stream environ à 200 miles nautiques vers le Sud-Est. Mais les conditions idéales n’existent pas, c’est aussi ça l’aventure, il faut savoir larguer les amarres et ne pas prendre trop de retard afin d'éviter de jouer avec la saison cyclonique."

Comme Gérard d'Aboville

Jusqu'ici, il attendait "la bonne fenêtre météo". Guirec attend avec impatience de pouvoir partir du chantier de l'ancien Mill Pond boatyard : "Celui-là même d’où Gérard d’Aboville est parti il y a 41 ans pour son expédition inédite à la rame. C’est juste incroyable, tout le monde s’en souvient ici, et c’est encore plus symbolique pour moi d’en faire mon point de départ !"