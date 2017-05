A Habarcq, dans le Pas-de-Calais, des saucisses en libre-service !

Envie d'un barbecue, mais il est 20 heures et vous n'avez pas la moindre petite chipolata à vous mettre sous la dent ? Ceci va vous sauver la vie : un distributeur automatique de... viande ! Il se trouve à Habarcq, près d'Arras.

Cette grosse machine ressemble, à première vue, à un distributeur de boissons, perdu sur un parking, rue d'Arras, à Habarcq. Mais à l'intérieur de ce grand frigo, on trouve des merguez, des côtes de porc ou des saucisses, bien emballées sous vide et étiquetées. Il suffit de sélectionner son choix, de payer, et hop ! On obtient son barbecue du soir.

Mais attention, distributeur automatique ne veut pas dire qualité médiocre, au contraire. Gaëtan Marquant, un jeune boucher charcutier établi à Simencourt, rue du 8 mai, a eu cette idée parce que sa boutique n'est ouverte pour l'instant que deux jours par semaine, le vendredi et le samedi. Il fabrique tous ses produits, qui sont élaborés à partir d'animaux venant de fournisseurs locaux.

Des alertes SMS quand les casiers sont vides

Et pas d'inquiétude pour la fraîcheur, il est prévenu au moindre problème : "J'ai des alertes SMS, tout est géré par mon portable. Si la machine tombe en panne, et qu'il y a une rupture de la chaîne du froid, j'ai une alerte. Pareil pour le remplissage, je suis prévenu par message du nombre de casiers vides". Et sa machine a tellement de succès que pour l'instant, il la ravitaille deux fois par jours !

C'est pratique, quand les magasins sont fermés, c'est du libre-service ! - Chantal, une cliente

Chantal, une habitante du coin, a voulu tester la machine : "J'ai choisi des merguez, mais je vois qu'il y a un peu de tout, du porc, du boeuf... En plus, c'est pratique, le week-end quand les magasins sont fermés, là, c'est libre-service !" Et Gaëtan a plein d'idées pour remplir sa machine : "Je vais faire des thèmes aléatoires, comme ça mes clients retrouveront tous mes produits, mais pas tout le temps les mêmes !"

Gaëtan dans sa boucherie © Radio France - Magali Fichter

Si le contact avec le commerçant vous manque, cependant, vous pouvez toujours passer le voir dans sa boutique.