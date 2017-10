Halloween: à Dampierre-en-Burly, un "enquêteur du paranormal" traque les fantômes dans la région

Que l'on y croit ou pas, les fantômes sont d'actualité en ce 31 octobre. A Dampierre-en-Burly, Hervé Gaudin les prend très au sérieux. Depuis plusieurs années, cet "enquêteur du paranormal" assure parvenir à communiquer avec des esprits dans le Loiret.

A Halloween, il y a ceux qui se déguisent en fantôme et ceux qui les traquent. Hervé Gaudin fait partie de la seconde catégorie. Cet habitant de Dampierre-en-Burly se définit comme un "enquêteur du paranormal". Avec l'aide d'un matériel hautement technologique (thermomètre laser, caméras, détecteurs de champs magnétiques), Hervé assure les rencontrer et dialoguer avec eux, que ce soit en forêt d'Orléans ou dans un ancien manoir des Choux.

Les entités sont assez malpolies, elles me traitent de connard, de salaud. Hervé Gaudin

Via les bandes FM, Hervé Gaudin assure parvenir à entendre les mots prononcés par ces entités. "Des mots courts, ou alors des insultes, affirme-t-il. Les entités sont assez malpolies, elles me traitent de connard, de salaud." En forêt d'Orléans, cet enquêteur parviendrait à communiquer avec des soldats tombés lors de la Seconde Guerre Mondiale. "Des entités perdues, bloquées à l'époque de cette guerre. Certains soldats allemands me disent que le Führer leur manque, d'autres me réclament des cigarettes." Hervé réalise également des enquêtes au long cours, comme dans un manoir des Choux dans lequel a résidé Guy Lux.

Au-delà de ces enquêtes, Hervé Gaudin dirige aussi une boutique qui propose du matériel permettant ces "rencontres". En ce 31 octobre, il ne pourra pas aller à la chasse aux fantômes. "Le travail passe avant", assure notre enquêteur.