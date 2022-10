Halloween historique à la Tour Philippe Le Bon

C'est la 2ème année consécutive que l'Office de Tourisme de Dijon Métropole organise un événement "halloweenesque", dans les murs de la Tour Philippe Le Bon. Et le succès est au rendez-vous : 300 personnes avaient réservées leur place, dès la 1ère montée des marches, le samedi 29 octobre. Tous les créneaux possibles pour frissonner ont été pris d'assaut.

Une aventure qui mêle histoire et frisson

La réussite de l'événement repose sur la complémentarité d'une aventure qui mêle histoire et frisson. Petits et grands y trouveront leur plaisir. Une partie de l'équipe de l'Office de Tourisme participe activement à la fête en se costumant et en terrorisant le public. Apprendre en se faisant peur, voilà l'idée principale de cette aventure unique. De nombreuses animations sont proposées tout au long de la montée des marches. Des sacs de bonbons viendront bien sûr récompensés les aventuriers les plus valeureux. Baptisée pour les circonstances : La "Tour de l'horreur", le monument a été construit au milieu du 15ème siècle. Fils de Jean Ier de Bourgogne, dit "Jean sans Peur", Philippe Le Bon est de la lignée des Ducs de Valois, plus communément appelés : Les Ducs de Bourgogne. Ces derniers ont étendu leur royaume jusqu'à la partie flamande de la Belgique. Tourné vers la Culture et les Arts, Philippe Le Bon créa un foyer artistique de premier plan à Dijon. A noter que Philippe Le Bon fonda en 1430, l'ordre de la Chevalerie de La Toison d'Or.

La série Game of Thrones est inspirée de l'histoire des Ducs de Bourgogne

L'écrivain américain de science-fiction et auteur de la série Game of Thrones, Georges R. R. Martin, est venu à Dijon en 2014 pour rencontrer ses lecteurs, à la librairie Grangier. Il confia aux dijonnais que son inspiration pour la série venait de l'Histoire des Ducs de Bourgogne. En effet, Philippe Le Bon imposa à l'Europe, la grandeur de sa ville. Il suffit d'arriver au sommet de sa Tour pour s'en convaincre. Le panorama tout là-haut, est exceptionnel. La puissance des Ducs de Bourgogne se révèle pleinement devant ce paysage étonnant, observable à 360 degrés et à 46 mètres d'altitude. Il n'y a plus de créneaux possibles pour gravir déguiser, les marches de la Tour. Néanmoins dès demain, la Tour est à nouveau visitable à partir de 10h30. Pour en savoir plus : 03-80-44-11-44 ; www.destinationdijon.com

