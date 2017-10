Halloween : ces fantômes, chats sorciers et carrioles d'âmes hurlantes font frissonner la Loire-Atlantique et la Vendée

On va croiser des sorcières, des fantômes et même des vampires ce mardi dans les rues. C'est Halloween et France Bleu Loire Océan en profite pour compiler quelques unes des histoires les plus terrifiantes de Loire-Atlantique et de Vendée

On joue à se faire peur ce mardi soir pour Halloween ! Les enfants déguisés vont sonner aux portes pour réclamer des bonbons. De gentilles petites sorcières et de gentils petits fantômes... qui vont nous faire sourire. Mais, en Loire-Atlantique et en Vendée, il y a aussi des récits beaucoup plus inquiétants de lieux hantés, de dames blanches et autres apparitions mystérieuses.

Des dames près des châteaux de Crossac et de Nozay

Les dames blanches, ce sont ces silhouettes évanescentes qui aiment se promener près des châteaux comme celui de Crossac, au bord de la Brière ou celui de la Touché à Nozay. À Nantes, c'est le fantôme de Jean-Baptiste Carrier qui hanterait encore sa maison, place du Commerce. Jean-Baptiste Carrier qui a fait noyer plusieurs milliers de prisonniers à la fin du XVIIIème siècle, pendant la Terreur. Ceci étant dit, les esprits plus terre à terre assurent que c'est une rivière souterraine qui provoquerait des bruits étranges plutôt que l'âme errante du révolutionnaire.

La Belle et la Bête de Béré

Plus inquiétant encore, il y a la bête de Béré. Il s'agirait en fait de l'âme des deux meurtriers de la demoiselle du château du Val qui apparaîtrait sous la forme d'un animal effrayant aux habitants du village. La Belle, elle, continuerait d'aller prier près d'une croix, à Bout-de-Pavé.

Et que dire du moine de Sainte-Flaive-les-Loups, en Vendée. Vêtu de sa robe de bure, il monte dans les voitures pour délivrer ce message : "le printemps sera chaud, l'été sera brûlant, l'automne sera sanglant". Il a été vu pour la dernière fois en 1983.

Des chats maléfiques en Vendée

La Vendée qui regorge aussi de "chats sorciers" maléfiques. Des "chats ferrés" d'abord qui se réunissaient, il y a plusieurs siècles, pour faire de la sorcellerie dans les souterrains naturels sous le village de Petosse, près de Fontenay-le-Comte. L'histoire raconte qu'il aurait pu s'agir de sorciers vêtus de peaux de chats, avec des fers à leurs sabots pour faire croire à l'existence de démon mi-homme, mi-cheval. Et ce n'est qu'un des nombreux récits de chats maléfiques qui circulent dans le département.

Et puis il y a l'Ankoù. C'est le nom donné à la "mort personnifiée" en Bretagne. L'Ankoù et sa carriole transportant des âmes hurlantes qui aurait été aperçue au Croisic, à Bouvron, à Donges ou encore dans la forêt du Gâvre.