Halloween : cinq festivités à ne pas manquer ce jeudi en Auvergne

Halloween, c'est aussi la traditionnelle chasse aux bonbons au cri de "des bonbons ou un sort". Voici quelques idées plus originales si vous en manquez.

Une course de zombies à Volvic

C'est une idée originale venue dans l'esprit des dirigeants du club de course à pied Volvic Natura Trail. Il organise ce jeudi dès 18 h 30 son premier Volvic Halloween Trail, où l'on peut venir déguisé. Différents parcours sont proposés en fonction de l'âge. Et, contrairement aux trails sportifs, ces courses sont largement accessibles aux enfants. Une course d'obstacles aura lieu pour les 6-8 ans et le 9-13 ans qui pourront sauter des ballots de foin. Des surprises effrayantes sont aussi annoncées. La course promet d'être exigeante pour les adultes, avec un dénivelé de 400 mètres.

Le tarif est de 12 € pour les adultes et de 2 € par enfant. Si les inscriptions en ligne sont closes, mais il sera possible de retirer un dossard à partir de 17h00 et au maximum jusqu'à 15 minutes avant la course dans la limite des places disponibles. Et le ravitaillement sera à base de....soupe de potiron !

Des citrouilles cachées dans le Parc Animalier d'Auvergne

La citrouille est l'emblème d'Halloween. Et il y en aura plein, dissimulées à travers le Parc animalier d'Auvergne. Saurez-vous les retrouver ? C'est le pitch de l'animation proposée par le Parc toute la journée de jeudi, entre 10 heures et 18 heures. Les enfants et les adultes pourront aider la sorcière a trouver les ingrédients pour créer sa potion magique.

Quelques dizaines d'amateurs de sensations fortes vont se retrouver dans une balade en train fantôme. Des toiles d'araignées, chauves-souris et sorcières, toutes bien cachées dans le Gentiane Express, dans le Cantal. Ce voyage glauque entre Riom-ès-Montagnes et Lugarde est malheureusement complet. Mais les précieux détenteurs de ce sésame partiront de la gare de Riom-ès-Montagne à 21 heures, pour un retour prévu dans la nuit, après un bal "Halloween".

Les "doigts sanglants" de la forteresse de Polignac (Haute-Loire)

Pour les amateurs d'histoires qui font peur, les fantômes de la forteresse de Polignac vont tenter de vous hanter, de 17 h 30 à 22 heures. Des ateliers auront lieux avec des noms qui laissent peu de place à une ambiance féérique : les doigts de la sorcière ou encore le donjon sanglant. Les enfants âgés de 4 à 12 ans peuvent, bien évidemment, s'y rendre sans souci.

Si vous préférez la chasse traditionnelle dans les rues de votre ville, sachez néanmoins qu'il faut prendre quelques précautions, notamment en terme de sécurité routière. C'est ce que rappelle la Préfète du Puy-de-Dôme sur son compte twIitter.