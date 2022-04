Belfort : handicapé et paralysé, Stevy suit ses cours grâce à un robot qui va en classe à sa place

Un drôle de robot se faufile dans les salles de classe de l'Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires (ESTA). Il fait un 1,40m de hauteur, est à roulettes et affiche le visage de Stevy sur un écran.

L'idée d'avoir un robot je trouvais ça très cool - Stevy, le jeune handicapé qui utilise ce dispositif

Stevy, c'est un élève qui est entré à l'école de Belfort en 2017 mais qui a eu un grave accident de la route en 2019. Il s'est retrouvé paralysé et en fauteuil, et a donc dû rentrer chez lui en région parisienne pour se faire soigner. Depuis, il n'a pas pu revenir à Belfort pour suivre des cours.

"D'un côté, heureusement pour moi qu'il y a eu la crise du covid car en 2020, personne n'allait en cours, tout se faisait en distanciel donc j'ai pu suivre comme tout le monde. Ensuite, l'école est venue vers moi pour me proposer cette solution du robot afin de retrouver une sorte de présentiel" explique le jeune homme.

"Et l'idée d'avoir un robot je trouvais ça très cool" en rit-il, même s'il ne savait pas exactement à quoi il allait ressembler.

Un robot offert par une entreprise

L'idée du robot est venu de l'ESTA. Aline Husson, la directrice développement entreprise de l'école, avait déjà repéré ce système de robot-élève.

"Certaines écoles l'ont utilisé pour les élèves atteints de covid qui voulaient continuer à suivre les cours. Alors on s'est dit que ça pouvait être la solution pour Stevy. Je me suis donc mise à charger une entreprise qui pourrait nous aider à financer ce robot car c'est un investissement, il y en a pour environ 10.000€."

Le robot mesure 1m40 et a été conçu en moins de six mois © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Le partenariat s'est donc finalement réalisé avec Ausy, dont le directeur général, Jérôme Gontard, est un ancien de l'ESTA. "On a mis moins de six mois à développer et fabriquer le robot, trois de nos ingénieurs ont travaillé dessus. Il fonctionne en grande partie avec de l'Intelligence Artificielle."

Résultat : un robot simple d'utilisation pour Stevy. "Il est très intuitif, je le guide soit avec les flèches de mon clavier, soit avec ma souris. Je peux me déplacer comme je veux, j'entends et je vois tout !"

Une forte entraide avec ses camarades de classe

Il a simplement besoin d'un coup de main de ses camarades pour allumer et charger le robot, ce qu'il a très rapidement trouvé. Avec Florian, Tom et d'autres élèves, il s'est vite fait un groupe d'amis. "Au début c'était un peu déstabilisant de parler avec un robot, confie dans un sourire Florian, mais comme on le voit via l'écran on oublie assez vite. En plus, on ressent bien sa présence, il vient avec nous en pause, c'est génial."

Un petit groupe s'est vite formé pour m'aider à m'intégrer. On fait les travaux de groupe ensemble et c'est devenu mes amis maintenant - Stevy

Stevy a très vite été rassuré par la bienveillance de ses camarades. Il redoutait beaucoup cette rentrée dans une promotion qu'il ne connaissait pas sans pouvoir les voir en vrai.

Une amitié qui passe de l'écran au réel

"Un petit groupe s'est vite formé pour m'aider à m'intégrer. On fait les travaux de groupe ensemble et c'est devenu mes amis maintenant, on se contacte hors des cours, on se téléphone etc."

Le petit groupe est d'ailleurs en train de prévoir leur première rencontre en vrai. "Soit c'est Stevy qui viendra nous voir à Belfort, soit c'est nous qui irons le voir en région parisienne" se réjouissent déjà ses copains.