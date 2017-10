HandiPressante, l'application qui géolocalise les toilettes les plus proches !

Une envie pressante et vous n'êtes pas chez vous? L'application HandiPressante vous permet de trouver en un clic les toilettes accessibles les plus proches. Elle a été développée à Rennes pour le Réseau Breizh Paralysie Cérébrale et peut servir aux handicapés comme aux valides.

Une nouvelle application à mettre dans son smartphone ! Elle s'appelle HandiPressante et permet de localiser en un clic les toilettes accessibles les plus proches ! Cette application a été créée à Rennes par des étudiants de l'INSA (Institut National des Sciences Appliquées) à la demande du Réseau Breizh Paralysie Cérébrale. Il s'agit d'une application participative, c'est-à-dire que tout le monde peut l'alimenter en ajoutant des toilettes qu'il connait. Grâce au service de géolocalisation, en un clic HandiPressante nous amène alors aux toilettes les plus proches. On peut même savoir si c'est gratuit et si l'endroit est propre en général.

Pour ouvrir des possibilités aux personnes en situation de handicap

Au départ, HandiPressante a été créée pour permettre aux personnes en situation de handicap moteur de se déplacer plus facilement et de toujours trouver toujours des toilettes accessibles. Mais l'application peut servir à tout le monde aussi bien aux personnes âgées, qu'aux parents de jeunes enfants par exemple.

L'application HandiPressante est gratuite et disponible sur GooglePlay. Elle est présentée au public ce mercredi place du Colombier à Rennes entre 14h et 17h.