Des stupéfiants "Haribeuh" dans le Vaucluse : la marque Haribo condamne fermement

"Haribeuh, c'est beau la vie, y a de la weed et du teuchi" : le slogan de la marque Haribo a été détourné dans le Vaucluse par des dealers pour leurs sachets de cannabis. Haribo, basé notamment à Uzès dans le Gard, condamne et se dit prêt à attaquer en justice.

Ce n'étaient pas des petits oursons, mais du cannabis... et finalement, ils ne sont pas si stupéfaits que ça, les dirigeants de la marque Haribo, car ce n'est visiblement pas une première. Malgré tout, la saisie des gendarmes du Vaucluse à Sorgues pourrait laisser pantois. Les militaires viennent en effet de saisir plusieurs dizaines de sachets de cannabis estampillés "Haribeuh". "De la drogue contenue dans des petits sachets plastique, carrés, marqués... "Haribeuh"... presque comme les petits sachets Haribo", rapporte France Bleu Vaucluse ce mercredi. Des sachets avec cette formule détournée célèbre marque de bonbons : "Haribeuh, c'est beau la vie, y a de la weed et du teuchi". Cela peut prêter à sourire. Mais à vrai dire, la marque implantée dans le Gard à Uzès, et le directeur marketing d'Haribo, Jean-Noël Michel, n'apprécient pas vraiment cette publicité.

"Si je regarde ça d'un œil marketing, c'est quand même un joli signe de la notoriété de la marque et de son attractivité, y compris pour des cibles jeunes, reconnaît Jean-Noël Michel au micro de France Bleu Gard Lozère. Mais bon, je me réjouis deux minutes et ça s'arrête là puisque, évidemment, on ne peut pas cautionner l'utilisation de notre notoriété pour ce genre de produit prohibé et nocif. Donc on le condamne vivement. " Il ajoute : "On est là pour donner du plaisir gustatif aux petits et aux grands. Et sûrement pas pour servir de faire-valoir pour ce genre de produits".

"On intentera une action juridique si on arrive à identifier la personne à l'origine de ce détournement de notre marque (..) Les gens pourraient nous reprocher de ne rien faire contre ce genre d'usage et de détournement (.. ) on apprécie beaucoup quand notre marque est inscrite dans le quotidien des gens, mais de cette façon-là ça nous plaît beaucoup moins" Jean-Noël Michel directeur marketing Haribo France, sur France Bleu Gard Lozère

Les gendarmes du Vaucluse, dans cette opération, ont également saisi de la cocaïne et des centaines d'euros en liquide.