A Sérignan, aux portes de Béziers, la municipalité est partie en guerre contre la prolifération des pigeons. Aujourd'hui, la commune abrite environ 500 couples. C'est beaucoup trop quand on sait qu'ils peuvent chaque année avoir 6 à 7 couvées de deux et que l'espérance de vie de chaque volatile est de 6 à 8 ans. Les services techniques ont installé des picots partout où c'était possible. Mais cela ne suffit pas. Une cage a donc été installée sur le toit de la médiathèque, tout à côté de la mairie, dans laquelle les pigeons rentrent , appâtés par des graines...et ne peuvent plus en ressortir. Une société spécialisée est chargée chaque semaine de récupérer les bisets qui sont ensuite endormis avant d'être euthanasiés par électrocution. Un système agréé et indolore.

Cette chasse aux pigeons a été initié à la demande des habitants, ulcérés par les fientes mais aussi parce que ces oiseaux, qui affectionnent la pierre, dégradent les édifices à commencer par l'église du village. Autre inconvénient, les pigeons investissent toutes les cavités et mettent en péril la biodiversité car les autres espèces n'ont plus de place pour s'installer. Pierre Romatico, animateur-technicien du service environnement à la mairie de Sérignan constate le phénomène.

Les pigeons squattent toutes les cavités et les autres espèces ne trouvent plus refuge parce qu'elles sont déjà occupées.

Il ne s'agit pas pour la mairie de Sérignan d'éradiquer totalement les pigeons. Ils font partie du décor. Mais il faudrait à terme passer de 500 à 100 couples. La première cage a été installée en septembre pour une durée de trois mois . Cette régulation coûte tout de même environ 3000€ à la municipalité et il est envisagé d' installer une deuxième voire une troisième cage pour parvenir à des rapports de bon voisinage entre hommes et pigeons.

