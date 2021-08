Manche - 77 ans après le débarquement, le vétéran Harper Coleman revient à Utah Beach

Harper Coleman, 99 ans et 4 mois revient pour la première fois sur la plage ou il a débarqué le 6 juin 1944

Harper Coleman, son fils Jeff et sa femme Amy ainsi que leur accompagnatrice Suzanne viennent tous d'Arizona. Quelques jours après être arrivés en France, direction Utah Beach. Il y a 77 ans, c'est là où Harper a débarqué avec la 4ème division d'infanterie le 6 juin 1944 avec Roosevelt Jr. (un cousin du président Theodore Roosevelt).

Après une longue marche sur la plage d'Utah Beach, c'est cette fois à bord de la vedette La Belle de Carentan qu'Harper observe le rivage. "Je me souviens des mines sur la plage, de Roosevelt, des bateaux qui allaient dans toutes les directions, les avions au dessus de nos têtes…" Le visage fermé, les yeux fixés sur l'horizon, des souvenirs remontent à l'approche de la plage. Harper reconnait l'endroit sans reconnaitre, "avec le temps, beaucoup de choses ont changé."

Harper Coleman - Harper Coleman

"On a fait ce qu'on nous a demandé de faire, c'est tout."

La peur, il dit ne pas l'avoir eu. "À 22 ou 23 ans, de quoi avez vous peur ?", Harper raconte, "à cet âge là, on peut déchirer le monde." Humble ou pudique, il reste de marbre face aux applaudissements et aux remerciements, " on a fait ce qu'on nous a demandé de faire, c'est tout."

Lorsque la vedette arrive au niveau du musée du débarquement d'Utah Beach, Harper et ses proches lancent des roses unes à unes. Quelques enfants présents sur le bateau se joignent à l'évènement, très émus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après quelques photos, les personnes présentent applaudissent, le bateau déclenche sa sirène. "Je pense aux garçons derrière moi qui n'ont pas survécu et qui ont échoué sur la plage, et ceux qui ont survécu, ceux blessés…"

"Ils m'ont dit "saute", j'ai dit "OH OH!"

Après la Normandie, Harper continuera de marcher sur ses pas. Avec sa famille, ils passeront deux jours en Belgique, là où le vétéran a combattu l'ennemi à la bataille des Ardennes (Battle of the Bulge en anglais). Là aussi où il a été blessé par deux fois.

Il rentrera chez lui au début de l'année 1945 après avoir libéré Cherbourg, Paris et bataillé en Belgique. Encore aujourd'hui, il conclu, "c'est juste arrivé, c'est tout. Je ne pouvais pas le contrôler, _je n'étais qu'un enfant_. Ils m'ont dit "saute", j'ai dit "OH OH!"