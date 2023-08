Haut Doubs : de curieuses boules scellées sur les façades de certaines maisons pour écarter le mauvais sort

Féru d'histoire locale et amateur de pierres, il cultive une passion bien singulière : l'inventaire des "boules apotropaïques" qui trônent sur les façades des maisons du Haut-Doubs et comme de la vallée du Doubs. François Bernardin, exincourtois salarié chez Stellantis, est incollable sur ces pierres en forme de demi sphères placées sur les murs des édifices, pour les protéger des maléfices.

Il nous emmène à Montécheroux ou six maisons sont équipées de ces boules de pierres. La première est la maison des ancêtres du célèbre paléontologue montbéliardais Georges Cuvier. "On aperçoit cette demi-sphère accrochée au-dessus du fronton de la porte d'entrée. Elle n'est même pas centrée par rapport à la porte". Le terme grecque apotropaïque signifie détourner (du mauvais sort).

Une boule sur la façade de la grange, non loin de l'entrée de la maison © Radio France - Christophe Beck

Au Moyen-Age, on se détourne de la protection divine pour se refugier dans cette tradition païenne. "Pour se protéger des jeteurs de sorts que sont les sorciers et les sorcières, on équipait ces maisons de ces demi-sphères." On ne connait pas l'explication exacte de cette pratique, d'où cette hypothèse : "le diable et donc le mauvais sort a horreur des formes parfaites que sont ces sphères."

Les premières boules apotropaïques apparaissent dès l'antiquité puisqu'on en a relevé sur le Temple de Jérusalem. La tradition s'est ensuite diffusée lentement un peu partout : Moyen Orient, Europe jusqu'ci dans l'Arc Jurassien où les premières boules apparaissent au XVème siècle, XVIème et beaucoup au XVIIème siècle. Il y en a beaucoup dans le Haut Doubs, la vallée du Doubs, mais aussi dans le Territoire de Belfort (Faverois) et en Haute Saône (Trémoins).