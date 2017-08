Haut-Doubs : plus de 200 véhicules pour la traditionnelle bénédiction des automobilistes

C'est une véritable tradition dans le Haut-Doubs. Tous les 15 août, jour de l'Assomption, devant la grotte Notre Dame de la Pitié à Remonot on bénit les automobilistes. Motos, caravanes, quad, voitures de collection... Mardi, plus de 200 véhicules ont défilé devant la grotte.

Jour de fête et de pèlerinage mardi pour les catholiques et le Haut-Doubs a aussi le sien. Mardi après-midi, à la grotte chapelle Notre Dame de Pitié à Remonot, les fidèles étaient là pour la traditionnelle bénédiction des automobilistes. Motos, caravanes, voitures de collection, 200 véhicules ont défilé devant la grotte.

"Cette tradition a commencé en 1963, au moment du couronnement de la statue de Notre-Dame de Piété. 7000 pèlerins étaient présents, et à l'époque les voitures étaient rares et chères, alors au moment de leur départ le prêtre leur a souhaité un bon retour et une bonne route, c'est de là qu'est venue cette tradition" explique Evelyne, présidente de l'association des amis de Notre Dame de Remonot.

Pour recevoir la bénédiction, les automobilistes ont du prendre leur mal en patience. © Radio France - Olivia Chandioux

Depuis les années 60, la tradition est devenue très populaire. Alors devant la grotte, on se croirait en plein chassé croisé des vacances. Il faut attendre une heure pour recevoir la bénédiction. Rameau et eau bénite à la main, c'est l'archevêque de Besançon Monseigneur Bouilleret qui asperge les voitures. Mais attention il bénit les conducteurs, pas les véhicules. "Il y a encore beaucoup trop d'accidents et trop de morts sur les routes, alors pendant que je bénis les automobilistes, je leur rappelle qu'ils doivent être très prudents et respectueux du code de la route."

Comme ça je ne tombe pas en panne !" Guy, conducteur d'une voiture de collection

Cette bénédiction des automobilistes existe depuis 1963. © Radio France - Olivia Chandioux

Un avis partagé par Evelyne : "Ce n'est pas parce qu'on est bénit qu'on ne doit pas respecter les limitations de vitesse par exemple. Il faut suivre les règles comme tout le monde." Parmi les automobilistes, il y a Guy. Il conduit une belle voiture rouge de collection qui date de 1972, alors pour lui la bénédiction c'est absolument nécessaire : "comme ça je ne tombe pas en panne, c'est le miracle de la bénédiction."

Guy vient faire bénir sa voiture "pour éviter de tomber en panne". © Radio France - Olivia Chandioux

Il y a aussi les habitués comme George. Il est très croyant alors il vient tous les ans au pèlerinage pour prier la Vierge et se faire bénir au volant de sa voiture. "Depuis les années 65 je viens faire bénir ma voiture, la première c'était une Renault 4CV. Et ça marche plutôt bien, jusqu'à maintenant j'ai 80 ans et je n'ai jamais eu de pépin alors pourvu que ça dure !"