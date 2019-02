Haut-Rhin : ils créent des pin's pour que les célibataires rencontrent l'amour

La Saint Valentin, c'est ce jeudi. Un couple d'Alsaciens a lancé des pin's pour que les célibataires trouvent l'amour. Ils mesurent vingt-cinq millimètres de diamètre, sont de couleur verte et peuvent se mettre sur une veste ou une chemise. Ils permettent de faire savoir qu'on est disponible.

Marie-Claude et Alexandre Del Grosso ont lancé leurs pin's pour rencontrer l'âme sœur

Marie-Claude et Alexandre Del Grosso, un couple installé à Schlierbach, près de Mulhouse, a lancé un pin's pour rencontrer l'âme sœur. Il s'appelle "meetme", comme rencontre moi. Il est de couleur verte, pour montrer que l'on est prêt à faire des rencontres.

Il mesure vingt-cinq millimètres de diamètre, peut s'épingler sur une veste ou sur une chemise. On peut le retirer et choisir l'endroit où l'on peut le mettre. Il permet de repérer les personnes qui sont célibataires.

4.000 pin's fabriqués, 1.500 vendus et distribués, ils sont vendus 2 euros

Depuis son lancement début janvier, 4.000 pin's ont été fabriqués et près de 1500 vendus et distribués en Alsace. Il est vendu au prix de 2 euros.

C'est en discutant avec une collègue de travail célibataire que m'est venue l'idée. J'ai réfléchit à faire un produit pour que les célibataires soient visibles et qu'ils puissent rencontrer du monde," Marie-Claude Del Grosso

Marie-Claude Del Grosso a lancé le concept avec son mari Copier

On peut le mettre sur un pull © Radio France - Guillaume Chhum

Pour se le procurer, il suffit d'aller sur le site internet meetmepins.com ou dans plusieurs points de vente en Alsace. On peut se le procurer dans la salle de gym "Gold Fitness" à Brunstatt, au Hyper U de Sierentz ou encore au Carrefour Express de Lutterbach.

Une manière "vintage " de faire des rencontres, un produit 100% Alsace

C'est une autre manière de faire des rencontres que les sites traditionnels sur internet ou les applications mobiles. C'est un peu "vintage" et cela plait en général aux 35/55 ans. Il y a autant d'hommes que de femmes qui en achètent.

C'est Alexandre qui s'occupe de la fabrication, une fabrication artisanale et 100% Alsace, le logo, est réalisé à l’Imprimerie de Saint-Louis.

Reportage sur ce pin's pour trouver sa moitié Copier

La machine à fabriquer des pin's © Radio France - Guillaume Chhum

C'est Marie-Claude qui s'occupe de la vente et de la promo. Le couple espère vendre plein de pin's au delà des frontières de l'Alsace, un produit qui fait beaucoup parler de lui et qui dans les semaines qui viennent connaîtra un succès encore plus fort !

Soirée célibataire à Mulhouse vendredi soir

Pour se procurer des pin's et peut-être rencontrer l'âme sœur , une soirée célibataires est organisée ce vendredi soir à Mulhouse à la discothèque "La Prod "rue de la Sinne. C'est à partir de 22 heures.