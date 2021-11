Haut-Rhin : la tour Eiffel de Buhl retrouvée à Guebwiller

Elle est de retour ! La tour Eiffel qui avait disparu à Buhl (Haut-Rhin) le week-end des 13 et 14 novembre a été retrouvée ce lundi 22 novembre à Guebwiller, quelques kilomètres plus loin.

Cette tour Eiffel était installée dans la commune depuis 2003 sur la place du marché, en hommage à Maurice Koechlin, le concepteur de la tour Eiffel et enfant du pays. Une plainte avait été déposée à la gendarmerie.

Prête pour le défilé de la Saint-Nicolas

L'objet a été retrouvée par des promeneurs à 6h30 ce lundi. La base et la tour ont été dévissée, les guirlandes et les tubes lumineux arrachés. "Mais on va essayer de la remonter pour le défilé de la Saint-Nicolas", précise le maire de Buhl, Yves Coquelle. "Elle est déjà dans les ateliers, je n'ai pas attendu, j'ai appelé les services techniques pour qu'ils la récupèrent avec un camion. J'ai déjà demandé et signé un devis. Il y en a pour 750 euros pour la remettre en état".

Samedi et dimanche, pendant les deux jours du marché de l'Avent de Buhl, "tout le monde ne parlait que de ça, c'était l'actualité", raconte Yves Coquelle, "les gens étaient attachés à ce symbole qu'on avait dans la commune".