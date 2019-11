Haute-Garonne : la commune de Castelnau-d'Estrétefonds va battre le record du plus long scoubidou du monde

Les élèves de la commune de Castelnau-d'Estrétefonds se sont donnés un sacré défi : confectionner le plus long scoubidou du monde, soit un scoubidou de plus de 1 600 mètres.

Castelnau-d'Estrétefonds, France

Un record pas banal va être battu ce samedi à Castelnau-d'Estrétefonds, au nord de Toulouse : le record du plus long scoubidou du monde. Un scoubidou multicolore, mesuré ce vendredi en présence d'un géomètre et d'un huissier, de 1 679,40 mètres de long précisément.

Le Guinness World Records est d'ailleurs sur place ce samedi pour valider ce nouveau record. L'ancien record était détenu par une commune du Berry, La Chapelle-Saint-Ursin, avec un scoubidou de 990 m. Mais les élèves de la commune ont décidé d'aller jusqu'à 1,6 km, "pour pouvoir relier les deux écoles de la commune. On s'est dit que ça allait créer un lien avec ce scoubidou", raconte Gwenn Hervé, animatrice à l'accueil de loisirs de Castelnau-d'Estrétefonds.

Et le résultat est là puisque "les enfants ont adoré, ils ont trouvé ça génial, décrit-elle. Très souvent le matin, ils arrivaient avec un scoubidou en disant 'j'ai fini hier soir'. Même les parents s'y sont mis, les grand-parents, les oncles et les tantes, et après plusieurs associations ont trouvé l'idée super sympa et se sont associées à nous aussi."

Gwenn Hervé est l'animatrice à l'origine de cette idée. Copier

Une initiative qui fait d'ailleurs la fierté du maire, Daniel Dupuy. "Les enfants se sont pris au jeu, puis les familles, puis tout le monde. J'en suis très fier, et cela va permettre de faire connaître et apprécier", explique-t-il dans un sourire.

A noter que les enfants n'ont pas fait les scoubidous pendant le temps scolaire, uniquement pendant le périscolaire ou sur leur temps libre. Par ailleurs, le scoubidou géant (qui est plastique, forcément) ne sera pas jeté. Il sera ensuite recyclé en une oeuvre d'art.