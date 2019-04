Haute-Garonne : les joueurs de pétanque soumis à des contrôles d'alcoolémie

Lavernose-Lacasse, France

L'image du joueur de pétanque pastis à la main est peut-être révolue, en tout cas lors des compétitions. Depuis ce week-end, le Comité de pétanque et de jeu provençal de la Haute-Garonne, qui compte près de 12 000 licenciés, contrôle aléatoirement les joueurs lors des compétitions. Si l'un d'eux dépasse les 0,5 gramme d'alcool par litre de sang, il est tout simplement exclu du tournoi.

Lutter contre les comportements dangereux

Deux élus du comité ont été désignés pour faire les contrôles dans le département, dont Raymond Le Manach. Il explique que "cette mesure sera appliquée lors des plus grosses compétitions, même si on se réserve le droit de le faire dans d'autres compétitions moins importantes."

Avec ces contrôles, le comité de Haute-Garonne applique la nouvelle réglementation de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal mise à jour le 1er janvier. L’objectif est de lutter contre les comportements déplacés voire dangereux de certains compétiteurs trop alcoolisés.

"La pétanque, c'est la convivialité, les copains d'abord, mais il ne faut pas que ça déborde lors des compétitions" - Eric Bécanne, président du club de pétanque de Lavernosse-Laccasse

Car le joueur de pétanque accompagné d'un petit verre n'est pas un cliché pour Eric Bécanne, président du club de Lavernosse-Laccasse. "J'ai vu plusieurs fois des gens sous l'emprise de l'alcool jouer aux boules, même des nationaux jouer avec des verres de whisky en bord de terrain", raconte-t-il. Et pour lui, l'origine de ce phénomène est inhérente à ce sport. "La pétanque, c'est la convivialité, les copains d'abord, mais il ne faut pas que ça déborde lors des compétitions" ajoute-t-il.

Le Comité de pétanque et de jeu provençal de la Haute-Garonne a investi plus de 300 € dans deux appareils de mesure pour effectuer les contrôles © Radio France - Théo Caubel

L'arrivée de ces contrôles est cependant bien vue par les joueurs qui constatent que leur sport évolue. Alain est bouliste depuis plus de 20 ans, il reconnaît avoir déjà bu plus d'un verre lors d'une compétition. Mais selon lui, la pétanque "devient de plus en plus sportive, avec des tenues identiques et un règlement de plus en plus sévère. Pour les Jeux Olympiques si on veut s'inscrire, il faut que la pétanque devienne un vrai sport."

Des contrôles tous négatifs

Ce weekend, lors du championnat départemental de doublette masculine et de tête à tête féminine, Raymond Le Manach a effectué 11 contrôles. Ils se sont tous révélés négatifs. Certes, ils ne concernaient qu'une petite partie des joueurs en compétition mais c'est suffisant selon lui. "C'est surtout le bouche à oreille qui fonctionnera, explique-t-il. Si un des membres d'une équipe contrôlée dépasse le seuil d'alcool toléré, il sera éliminé de la compétition. Et je pense que quand nous aurons eu quelques expulsions de ce type là, les joueurs feront attention." Les voilà prévenus.