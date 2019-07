Haute-Garonne : python évadé cherche propriétaire

La Magdelaine-sur-Tarn, France

Intervention insolite mais plus vraiment extraordinaire pour les pompiers de Villemur-sur-Tarn ce lundi 29 juillet, désormais habitués à capturer ce qu'on appelle les "NAC", les nouveaux animaux de compagnie. Vers 20 heures, ils sont appelés par des particuliers qui signalent un "boa blessé" sur la voie publique, chemin de la Martigné, une petite route excentrée de la Magdelaine-sur-Tarn, village de 1.200 habitants.

Sur place, ils découvrent en fait un python d'un mètre vingt, indemne. Ils le capturent et le transfèrent dans une clinique spécialisée de Toulouse. Les gendarmes ont été prévenus. Le reptile, domestiqué, s'est probablement échappé de chez lui, mais son propriétaire ne s'est pas encore manifesté.

Les pythons figurent sur la liste des NAC autorisés en France. On estime qu’il y a environ 5 millions de NAC dans le pays, dont 3,5 millions de petits mammifères et 1,4 million d’autres animaux (serpents, tortues, lézards, araignées…). Un certificat de capacité est obligatoire pour la vente mais également, dans certains cas, pour la détention de ces animaux non domestiques, dont les pyhtons de plus de 3 mètres.