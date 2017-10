Haute-Garonne : un club de foot amateur lassé de prendre des raclées

Une raclée, une valise, une tôle, une fessée. Vous appelez ça comme vous voulez quand chaque week-end de match, vous rentrez à la maison avec six buts encaissés. Propulsés dans la division supérieure pour cause de fusion des districts, le FC Saleichois ne se sent pas dans son élément.

Saleich est une commune de 350 âmes dans le Comminges entre Aspet et Saint-Girons (Ariège), au pied du massif de l'Estelas, qui comme le dit cette vidéo postée le 18 octobre dernier sur la page Facebook du club est plus connue pour son "air pur" et son "jeu dur" que pour ses écoles de football. Son club, le FC Saleichois a publié une vidéo pour évoquer ses résultats en douzième division. La vidéo qui a plus été créée pour faire sourire les copains que pour dénoncer ou réclamer quoi que ce soit au District, a déjà généré plus de 26.000 vues en six jours.

Quatrièmes de Promotion de deuxième division la saison passée, ils auraient simplement dû se maintenir. Mais la réforme des deux districts haut-garonnais, Midi-Toulousain et Comminges cet été, les a en effet propulsés dans le championnat supérieur, la Promotion de première division, ans une poule hybride où évoluent Muret, Carbonne, le Fousseret ou encore Rieux Volvestre. Des armadas autrement plus aguerries, résultat, depuis le début du championnat, le navire prend l'eau. Un petit point au bout de quatre journées, un nul et trois défaites dont deux cuisants 6-0 contre Rieux et Le Plan et un à peine moins humiliant 6-1 contre l'AJFM, un club de joueurs originaires de Mayotte. Saleich aurait préféré rester en deuxième division.

Franchement, si j'étais neutre, je trouverais que ce sont des beaux matches à regarder, mais c'est moi qui ramasse le ballon dans les cages alors... Il y a trop de différences avec les clubs de l'ancien district toulousain. On est une bande de copains. Chez nous, personne ou presque n'a fait d'école de foot. — Nicolas Worms, gardien et auteur de la vidéo

Le club, remis sur pied il y a deux ans, ne compte qu'une vingtaine de licenciés, âgés de 20 à 45 ans. La moyenne d'âge tourne autour de 30-35 ans. C'est déjà vieux pour des footballeurs amateurs. Même à cette petite échelle, les joueurs alignés par les équipes toulousaines ont plus la vingtaine.

Face à Boulogne Péguilhan, le 8 ocotbre dernier, défaite 5 buts à 1. - FC Saleichois

Les "clubs de village" contre les équipes formées au foot

À y regarder de près, les autres clubs du sud du département ont également du mal à faire le poids contre les équipes qui évoluaient jusqu'alors dans le district Midi-Toulousain. Au bas du classement à égalité de points avec Saleich, Boulogne-Peguilhan et Montbernard. Mais Montbernard par exemple a concédé moins de défaites cuisantes.

Cela nous tire vers le haut, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que dans cette poule, il y a deux championnats : l'un toulousain, l'autre commingeois plus "foot-loisir"'. C'est démographique, on était 4.000 dans notre district, les autres 30.000, forcément ils ont plus de jeunes joueurs talentueux. — Marc Gaussens, président du club de Montbernard

Même si la vidéo n'a pas l'intention d'accuser le District de Haute-Garonne ou de réclamer quoi que ce soit, le président délégué a tenu à mettre les points sur les "i". "Cette montée, Saleich l'a acceptée, on ne les a pas forcés", précise Maurice Dessens qui ajoute que les quatre clubs du Comminges qui sont montés cette saison pour des raisons extra-sportives ont été choisis pour leur proximité géographique avec le nord-toulousain.

Face à Puymaurin, Saleich a obtenu son seul point de la saison mi septembre (2-2). - FC Saleichois

Ça leur permet de voir autre chose, au lieu de se rencontrer entre eux. Désormais ces équipes commingeoises voient ce qu'il se passe ailleurs, elles ne peuvent que progresser. — Maurice Dessens, président délégué du district de Haute-Garonne.

L'été prochain, c'est la Ligue d'Occitanie qui prendra la main pour organiser les compétitions. Une nouvelle refonte, complexe, est prévue. Avec, promet Maurice Dessens une "aspiration vers le haut", autrement dit davantage de clubs qui comme Saleich monteront dans la division supérieure, sans l'avoir.