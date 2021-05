INSOLITE - Les effets personnels d’un poilu découverts en Lorraine, des descendants recherchés en Haute-Loire

La plaque d’identité, une pièce de monnaie et des balles de fusils appartenant à un soldat de la première guerre mondiale, né en Haute-Loire, ont été découverts dans un jardin à Giriviller, en Meurthe-et-Moselle. Le propriétaire des lieux recherche sa famille afin de lui restituer ces objets.

La découverte s’est faîte un peu par hasard dans le jardin de Francis Roch, maire de Giriviller (Meurthe-et-Moselle) : "je faisais creuser ma piscine et c’est comme ça que je suis tombé sur ce porte-monnaie, qui contenait une plaque d’identité, et sur une pièce et des balles de fusils". Le soldat en question s’appelle Adrien Tartat. Il est né en 1888 à Saint-Geneys-prés-Saint-Paulien, près du Puy-en-Velay en Haute-Loire.

Les objets retrouvés dans le jardin du presbytère. - Francis Roch

Le propriétaire comprend vite le parcours du poilu : "il est venu séjourner à Giriviller lors de la Bataille de Rozelieures en août 1914". Quant à la présence de ces effets personnels dans le jardin de l’ancien presbytère du village, qui était régulièrement ouvert aux soldats, il avance une explication : "il a sûrement laissé échapper des affaires en cueillant des mirabelles dans les arbres".

La plaque en aluminium est restée lisible malgré les 100 ans passés sous terre. - Francis Roch

À la quête de descendants

Décédé au Champ d’honneur à Talma dans les Ardennes le 17 octobre 1918, Adrien Tartat a donc laissé quelques souvenirs à ses descendants. Francis Roch cherche à les retrouver : "certes les bicentenaires sont dépassés mais les familles restent sensibles au destin de ces héros", insiste-il.

Le maire a commencé à faire des recherches et a trouvé la fiche militaire du soldat (voir ci-dessous). "Maintenant, j’espère que des descendants vont se manifester pour récupérer ces biens", souffle Francis Roch.

La fiche militaire du soldat Adrien Tartat. - Ministère des Armées

Si vous avez des informations susceptibles d’aider à retrouver la famille d’Adrien Tartat, vous pouvez contacter Francis Roch par mail à l’adresse suivante : giriviller-mairie2@outlook.fr.