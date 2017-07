Haute-Loire : quand Jeanne Moreau était institutrice à Retournac

La comédienne Jeanne Moreau, icône du cinéma français, est décédée ce lundi 31 juillet à son domicile parisien, à l’âge de 89 ans. Les habitants de Retournac se souviennent qu’elle a notamment joué le rôle d’une jolie institutrice dans leur village de Haute-Loire en 1955.

Gas-oil est un film réalisé par Gilles Grangier en 1955 et sorti sur les écrans la même année. Un film réalisé en partie en studio à Paris et les extérieurs en Auvergne. Un film au casting de rêve puiqu’il réunit Jean Gabin et Jeanne Moreau. Il raconte la vie paisible du camionneur Jean Chape est bouleversée par un accident. Il croit avoir écrasé un homme qui, gangster notoire, était déjà mort exécuté. Jean, pour fuir, retrouve sa tranquillité avec sa compagne Alice, Jeanne Moreau, l'institutrice du petit village de Retournac en Haute-Loire.

Mais pour le tournage de ce film, Jeanne Moreau n’est jamais venue en Haute-Loire, en tout cas pas à Retournac. Pour s’en assurer certains habitants de la commune, notamment les membres du cinéclub le Ciné Filature, ont disséqué toutes les images de Gas-oil. Mais visiblement le tournage a plutôt eu lieu à Beaumont, Orcet, Clermont-Ferrand, Murol et ses alentours dans le Puy-de-Dôme.

En tout cas, le maire Pierre Astor a regardé le film avec beaucoup d'attention. "On a projeté Gas-Oil à Retournac. Ce qui est très drôle, c’est qu’on vous parle sans arrêt de Retournac dans le film. On voit même le panneau Retournac. Mais le village en question, ça n’est pas du tout Retournac. Dans ce film Jeanne Moreau est belle, elle est séduisante, elle arrive à capter une émotion immédiate."

Et ce qui est drôle, c’est qu’en ce moment, dans une des écoles de la commune, une institutrice s’appelle vraiment Madame Moreau. Reste à savoir si elle accueille parfois chez elle Monsieur Gabin.