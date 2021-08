Haute-Loire : on recherche les propriétaires d'un piano datant de la Seconde Guerre Mondiale

En Haute-Loire, à Brives-Charensac, on recherche les propriétaires d'un piano à la grande histoire.

Mylène Bernard ("Bernhardt" sur Facebook) une habitante souhaite réorganiser sa maison et se débarrasse ainsi de ses objets les plus encombrants. Parmi eux, un piano qui date de plus de 80 ans...

Cet instrument provient d'un cadeau fait à ses arrière-grands-parents. Ces derniers ont caché la famille Pinguet, des juifs, dans leur cave pendant la seconde guerre mondiale. Pour les remercier, au moment du départ, les Pinguet leur ont offert ce piano.

Mylène Bernard souhaite donc maintenant leur restituer.