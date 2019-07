Haute-Loire : une pièce de monnaie gauloise vendue 106.240 euros aux enchères à Drouot !

Découverte en 1932 dans un village de Haute-Loire, ce statère en or gaulois à l'effigie de Vercingétorix a été acheté cinq fois plus cher que son prix d’estimation ce mercredi à l'Hôtel Drouot à Paris.

Photo DR /Muizon-Rieunier et Drouot

Côté pile, on peut voir graver sur le statère le profil de Vercingétorix

Haute-Loire, France

Côté pile, le profil imberbe de Vercingétorix et ses cheveux bouclés. Côté face, le cheval au galop du célèbre guerrier auvergnat, ainsi qu'un torque, une chaîne et une amphore. Cette pièce en or, un statère, a été découvert en 1932 dans le village de Siaugues-Sainte-Marie, autrefois appelé Siaugues-Saint-Romain, à une trentaine de 30 kilomètres à l’ouest du Puy-en-Velay.

La petite pièce de 7,29 grammes est 100% auvergnate et rarissime. Selon les récits historiques, ces monnaies du peuple arverne ont servi à financer la guerre menée par Vercingétorix contre Jules César. Seuls une trentaine d'exemplaires ont été retrouvés à ce jour dans le monde.

Cinq fois son estimation

Logique donc que la salle de la maison Drouot ait été pleine mercredi à Paris à l'occasion de sa vente aux enchères par la maison parisienne Muizon-Rieunier. La première estimation de la pièce altiligérienne entre comprise entre 15.000 et 20.000 euros, mais les enchères se sont vite enflammées.

Le statère a finalement été adjugé à 83.000 euros, auxquels il a fallu ajouter les frais de 28 % revenant au vendeur. Soit la coquette somme de 106.240 euros ! L'identité de ce dernier n'a pas été révélé, mais il ne s'agit pas d'un musée.