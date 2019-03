Haute-Loire : une plainte contre les braconniers du brivadois interpellés lundi

Brioude, France

Jean-Michel Jouve, le président de l'association départementale des chasseurs de grands gibiers de la Haute-Loire n'en est par revenu lorsque les gendarmes l'ont contacté lundi dernier. Des affaires de braconnage, il en a déjà connu, mais de cette ampleur, c'est inédit. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité à se déplacer à la gendarmerie de Brioude pour déposer plainte.

Les gendarmes en charge de l'enquête (avec l'aide des agents de l'Office National de la Chasse et de la faune Sauvage) estiment que les quatre hommes auraient tué entre 30 et 40 animaux, essentiellement des cervidés. Depuis 2012, la date des premiers braconnages recensés, cela représenterait entre une et deux tonnes de viande, probablement revendue clandestinement. Une chasse illégale, de nuit, en 4x4 avec des phares pour éblouir les animaux avant de les tuer. Les braconniers dépeçaient les animaux sur place avant d'emporter la viande et d'essayer de dissimuler la carcasse, par exemple dans une rivière ou un ravin.

Les quatre hommes ont été interpellés lundi à Brioude et Lavoûte-Chilhac. Ils ont reconnu les faits. Ils ont été relâchés après leur garde à vue, en attendant d'être jugés par le tribunal correctionnel du Puy, à une date encore inconnue. Outre le braconnage et la détention d'armes non déclarées, ils devraient également être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir pratiqué cette chasse près d'habitations. Quant aux trois des autre hommes titulaires du permis de chasse, ils risquent devoir leur permis confisqué par les services de l'Etat.