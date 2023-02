Haute-Saône : un automobiliste isérois contrôlé à 201 km/h au lieu de 110 sur la RN19

Sa Mercedes GLC (170 cv) a été saisie et mise à la fourrière

Les gendarmes de la brigade motorisée de Lure, en Haute-Saône, ont contrôlé ce vendredi après-midi un automobiliste qui roulait à 201 km/h (vitesse retenue 190 km/h) sur la RN19. Une portion limitée à 110 km/h, au niveau de Luze. Le conducteur est un ouvrier agroalimentaire de 43 ans qui habite en Isère et qui traversait la Haute-Saône. Il était négatif aux dépistages de drogue et d'alcool . Sa Mercedes GLC (170 cv) a été saisie et mise à la fourrière.

"Ce week-end est celui des retours de vacances pour notre zone. L'EDSR de la Haute-Saône va donc intensifier les contrôles sur les différents axes du département dans les prochains jours", précisent les gendarmes, qui appellent les automobilistes à "la plus grande prudence aux vues du trafic routier important".