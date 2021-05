Haute-Savoie : 260 bateaux dessinent la frontière franco-suisse au milieu du Léman ce dimanche

Matérialisation éphémère de la frontière entre France et Suisse ce dimanche au milieu du Léman. A l'initiative d'un jeune architecte de Lausanne, 260 bateaux vont s'aligner sur une ligne invisible de 59 km entre Hermance dans le canton de Genève et Saint-Gingolph en Haute-Savoie

Visualiser la frontière entre France et Suisse sur le Léman, pas facile quand il n'existe pas de véritable élément géographique. Alors pour rendre visible ce qui ne l'est pas, un étudiant architecte suisse de l'EPFL École Polythechnique Fédérale de Lausanne, a sollicité les navigateurs de part et d'autres du lac.

Une ligne invisible de 59 km

Bastian Marzoli leur a demandé de s'aligner tous pour la même heure ce dimanche après-midi sur cette ligne invisible de 59 km représentée sur les cartes au milieu du lac depuis le 16 e siècle.

260 navigateurs de 60 ports

260 navigateurs de 60 ports de Haute-Savoie, et des trois cantons suisses du Valais, de Vaud et de Genève ont accepté de jouer le jeu et se positionneront pour 14h30.

Le projet a remporté un concours lancé par l'école d'architecture de Genève. Les photos qui seront prises ce dimanche seront exposées à partir de la mi-mai au Pavillon Sicli à Genève.

Si la météo veut bien rester clémente, le spectacle, les clichés et vidéos tournés ce jour, promettent d'être aussi beaux que mémorables.