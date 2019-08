Haute-Savoie : Eric Woerth cible des réseaux sociaux après avoir publié une photo prise dans le Mont-Blanc

Haute-Savoie, France

L'ancien ministre du Travail Eric Woerth est depuis lundi la cible des réseaux sociaux, après la publication sur son profil Twitter d'une photo prise dans le Mont-Blanc en Haute-Savoie.

On y voit l'actuel député de la 4e circonscription de l'Oise encordé, crampons aux pieds et piolet à la main, en train de gravir une pente raide. Un autre post sur son compte explique qu'il s'agit du glacier du milieu dans l'aiguille d'Argentière. Ce qui est tout à fait probable, vu l'expérience de l'alpinisme qui est celle d'Eric Woerth, un habitué de Chamonix et du Mont-Blanc depuis de nombreuses années.

Les internautes se déchaînent

Depuis, c'est pourtant un déferlement de moqueries sur le web. Car un élément repéré par un internaute sème le trouble. On voit en effet en bas droite du cliché deux silhouettes debout alors que l'ancien ministre est lui dans une posture d'escalade. Par ailleurs, le cordon de sa veste ne semble pas obéir à la loi de la gravité.

Il n'en fallait pas davantage pour crier au trucage et railler Eric Woerth, pourtant habitué des ascensions techniques comme le rappellent plusieurs professionnels de la montagne. Certains détournements de la part d'internautes sont d'ailleurs particulièrement inspirés.

Eric Woerth dément tout trucage, le monde de la montagne à sa rescousse

Il parait toutefois assez peu probable que l'ancien ministre se soit laissé aller à un quelconque trucage. Plusieurs guides de haute-montagne chamoniards, contactés par France Bleu Pays de Savoie, le défendent. "Il est évident pour n'importe quel alpiniste que cette photo est authentique" fait savoir l'un d'entre eux. "Eric Woerth est un vrai alpiniste expérimenté, il a fait des ascensions beaucoup plus difficiles que celle-ci" ajoute un autre.

Face à l'ampleur de la polémique sur les réseaux sociaux, Eric Woerth lui même s'est défendu de tout trucage sur Twitter, "les grincheux le sont même en été. La photo est vraie et dans le bon sens! Demandez donc à mon ami guide de Chamonix qui l’a prise. Bonnes vacances à tous les internautes".

Dans la foulée, il a publié d'autres photos de lui prises en 2018 près de Chamonix. Le guide qui l'a photographié ce jour là a confirmé à France Bleu Pays de Savoie que cette photo est bien authentique.

Enfin, il suffit de remonter un peu le fil Twitter du compte d'Eric Woerth pour constater qu'il poste régulièrement des photos de lui en haute-montagne.