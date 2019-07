Haute-Savoie: le lac d'Annecy était déchaîné comme la Méditerranée par force 8

Sur le quai du Libellule ce mardi, les visages de l'équipage du bateau-restaurant les traits sont fatigués, mais les esprits soulagés d'avoir su gérer comme il le fallait cette nuit extraordinaire. Rester calme, rassurer les 28 passagers, les aider à embarquer sur un autre bateau quand l'avarie moteur est survenue. Pour au final, une soirée certes impressionnante et mémorable, mais sans aucun blessé. Seuls la vaisselle, et les caves à vin n'ont pas résisté au coups de roulis.

Guillaume Pommier est un 10 membres d'équipage présents lundi soir à bord du Libellule. Matelot, ayant travaillé en mer sur des bateaux de plaisance, il n'hésite pas la comparaison: "

C'était comme la Méditerranée par force 8 ou 9. Mes collègues vieux capitaines qui ont plus de trente ans de navigation sur le lac n'ont jamais vu et vécu cela. On a tout de suite eu des vents qui étaient selon nous à bien plus de 100 km/h. Plus près de 150. De toute façon c'est simple, le bateau fait 5 m de haut, et certaines vagues submergeaient le toit.