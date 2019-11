Haute-Vienne : avec sa fine mousse, Laureen compte bien redonner vie à Verneuil-Moustiers

Verneuil-Moustiers, France

Cela fait 4 ans que Verneuil-Moustiers, commune de 130 habitants au nord de la Haute-Vienne n'avait plus entendu le bruit du café qui coule, de la bière qui est servie. Le Maire, Pascal Brégeon commençait à trouver le temps long et même à désespérer un petit peu de la situation. Alors quand il a reçu en août la proposition de Laureen de reprendre le bar du village, il a réuni immédiatement le Conseil Municipal, un dimanche. La réponse a été unanime : un grand OUI pour la jeune femme. Un peu plus de deux mois plus tard, le 12 octobre La fine mousse ouvrait ses portes.

Il n'y a pas grand chose dans les communes aux alentours" Laureen

Après avoir travaillé dans un bar au Dorat, Laureen avait envie de se lancer dans sa propre aventure. Elle a surtout fait un constat " il n'y a pas grand chose dans les communes aux alentours". Celle qui ne s'imagine pas vivre à la ville a aussi envie de redynamiser le village. Elle s'est spécialisée dans la bière " J'en ai actuellement plus de 31 différentes" souligne-t-elle. Elle propose également des "pitances" des assiettes froides où se mêlent charcuterie et crudités et les plus aguerris peuvent s'affronter autour d'un billard.

" Nous, on y a cru, et on s'est dit, d'autant plus qu'elle est jeune il faut qu'on l'aide" explique Pascal Brégeon. En plus de payer une partie des matériaux pour la rénovation du local, le Conseil Municipal décidé de lui faire ses trois premiers loyers gratuits

A " la fine mousse" Laureen propose plus d'une trentaine de bières différentes ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Dans une commune, s'il n'y a pas de commerce il n'y a pas de vie ! c'est mort !" Pascal Brégeon - (Maire de Verneuil-Moustiers)

Ce soutien n'est pas un hasard, le Maire mise beaucoup sur la jeune femme et son projet, car pour lui " La fine mousse" est vitale pour le la commune. _" C'est très important parce que la vie de la commune c'est quoi ? C'est les associations et c'est le commerce! Dans une commune_, s'il n'y a pas de commerce il n'y a pas de vie ! c'est mort !" explique Pascal Brégeon.

Laurent est venu avec des amis du département voisin de l'Indre. L'ouverture du bar les a surpris tout autant que l'âge de la patronne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ca fait un lien social !" Laurent ( habitant du département limitrophe de l'Indre)

Un avis partagé par Laurent, habitant dans l'Indre, département limitrophe. Il a vu au fur et à mesure les bistrots des villages fermer. En voir un rouvrir, avec, qui plus est, une jeune femme au comptoir, ça le surprend quelque peu " d'habitude ce sont plutôt des gens dans la quarantaine qui viennent s'installer". Il est admiratif et l'encourage. "Dans la commune de Verneuil Moustiers, ça fait un lieu de rencontre pour les personnes âgées, pour tous, ça fait un lien social ! "

Cela fait aussi, et surtout, un lieu pour les jeunes qui jusque là étaient obligés de partir à Limoges, Poitiers ou encore Chateauroux pour s'amuser, à près d' une heure route, tout de même, de Verneuil-Moustiers.