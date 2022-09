Haute-Vienne : Delhi, éléphante de 39 ans, vient d'intégrer sa maison de retraite à Bussière-Galant

Elle s'appelle Delhi. C'est la nouvelle éléphante qui vient de rejoindre la "maison de retraite pour éléphants", Elephant Haven, à Bussière-Galant en Haute-Vienne, un lieu unique en Europe, où il n'y avait jusqu'ici qu'une pensionnaire, Gandhi.

Delhi a 39 ans, elle arrive de République Tchèque. Des soigneurs l'avaient d'ailleurs accompagné tout au long de son voyage jusqu'en Haute-Vienne, où depuis quelques jours l'éléphante découvre son nouveau lieu de vie, et sa nouvelle voisine.

Elle est gentille comme Gandhi, donc cela devrait aller bien

"Pour l'instant, elle est encore séparée de Gandhi" explique cependant Sophie Goetghebeur, Directrice du "sanctuaire des éléphants" de Bussière-Galant, mais "ils peuvent avoir des interactions". "Pour Delhi, c'est beaucoup" à la fois, explique-t-elle, "mais peu à peu, on va faire les soins médicaux, voir ce dont elle a besoin, mais elle est gentille comme Gandhi, donc cela devrait aller bien" poursuit-elle.

Un long périple depuis la République Tchèque - © Elephant Haven

"Elle est bien, elle est très courageuse, elle découvre l'enclos, tout est nouveau pour elle, et nous sommes aussi nouveau pour elle", poursuit Sophie Goetghebeur, qui reconnaît par ailleurs qu'il faudra du temps avant que les deux éléphantes nouent des liens, "parce que Gandhi n'est pas encore ouverte pour l'amitié, elle est gentille mais un peu têtue, et doit penser - avant, c'était tout pour moi, la sanctuaire et l'attention, donc pour partager c'est encore un peu difficile pour elle, mais ça va venir" conclut-elle.