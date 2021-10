Haute-Vienne : Gandhi, première pensionnaire du "sanctuaire pour éléphants" de Bussière-Galant

L'éléphante Gandhi a entre 53 et 58 ans (photo : Terres de Nataé)

C'est un véritable évènement. Le "sanctuaire pour éléphants", Elephant Haven, installé à Bussière-Galant en Haute-Vienne a depuis quelques jours sa première pensionnaire. Il s’agit de Gandhi, un magnifique éléphante d'Asie, âgée d'environ 55 ans. L’annonce de son arrivée a été dévoilée ce mardi, par les repreneurs de l'ancien zoo de Pont-Scorff, dans le Morbilhan, devenu depuis quelques mois "Les Terres de Nataé".

Gandhi est en fait une éléphante d’Asie, une espèce menacée d’extinction. Elle pèse près de trois tonnes et demi Elle est âgée d’environ 55 ans, en fait "entre 52 et 58 ans", on ne le sait pas très bien car les spécialistes des pachydermes ont eu du mal à établir le parcours précis de ses premières années de vie, depuis sa naissance.

En tous cas depuis 1998, Gandhi était hébergée en Bretagne, au zoo de Pont-Scorff donc, où la vie n’a pas toujours été simple. D’après les responsables de ce parc, elle a parfois été malmenée par certains de ses congénères, à tel point qu’elle vivait isolée des autres éléphants depuis de nombreuses années. Aucun risque de revivre cette situation à Bussière-Galant puisque Gandhi est la première éléphante à débarquer dans ce "sanctuaire", et donc la seule.

Elle aura aussi beaucoup d'espace, puisque la structure dispose d'un total de 28 hectares spécialement conçus pour les éléphants retraités des zoos et des cirques, même si la totalité de la surface ne sera pas totalement exploitée dans un premier temps.

L'arrivée de Gandhi concrétise aussi, enfin, cet insolite projet lancé en 2016, essentiellement financé par des dons de particuliers, d’association et d’entreprises, et dont les travaux ont duré plusieurs années, jusqu’à cet aboutissement qui n’est en fait que le début de l’aventure.

