Haute-Vienne : le gagnant des 13 millions d'euros au loto a validé son ticket à Saint-Gence

On savait déjà que c'était un joueur de Haute-Vienne qui avait remporté la cagnotte exceptionnelle de 13 millions d'euros pour le Super Loto du vendredi 13 décembre. Ce mardi matin, la Française des Jeux annonce que la somme a été remise au gagnant et que le billet a été validé à Saint-Gence.

Saint-Gence, France

C'est dans l'établissement " Sab’istrot " situé 1 place Yves Lenfant à Saint-Gence, en Haute-Vienne, qu'a été validé le billet gagnant des 13 millions d'euros mis en jeu lors du Super Loto du vendredi 13 décembre. On rappelle qu'il s'agit du plus gros gain jamais remporté en Haute-Vienne.

à lire aussi Loto : la cagnotte exceptionnelle du vendredi 13 a été remportée en Haute-Vienne

La famille se trompe dans les chiffres

C'est ce qu'annonce la Française des Jeux ce mardi matin, précisant que la somme a été remise au gagnant. Elle indique qu'il s'agit d'une " famille de 10 personnes ", des " joueurs réguliers qui avaient coché des grilles spécifiques en l’honneur du vendredi 13 ". Cocasserie de la chose, au lieu " de cocher le 7 et le 9 " en référence à des numéros propres à leur famille, " ils mettent une croix sur le 6 et le 8 ". Mais la famille ne se rend compte de la méprise qu'un peu plus tard, et décide de valider la grille en l'état.

Il regarde le tirage en direct puis cache son ticket dans un coffre

Le soir du tirage, " le père de famille regarde la diffusion à la télévision et réalise qu’il y a un gagnant en Haute-Vienne. Il téléphone à sa compagne pour lui annoncer la bonne nouvelle ". Le ticket gagnant est alors dissimulé dans un coffre avant de prendre contact avec la Française des Jeux. La famille, qui désire garder l'anonymat, " souhaite prendre le temps de la réflexion avant de se lancer dans différents projets ". Des travaux dans la maison, des voyages et la réalisation d'un projet professionnel qui tient à coeur à l’un des membres de la famille sont déjà décidés.