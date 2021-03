Haute-Vienne : un exercice de sauvetage aéroterrestre ce jeudi implique de nombreux véhicules et hélicoptères

La préfecture recommande de ne pas paniquer, de ne pas saturer les standards téléphoniques et de ne pas inonder les réseaux sociaux de fausses informations. Si vous avez aperçu des véhicules de la sécurité civile, de la gendarmerie et de l'armée de l'air, y compris des hélicoptères, c'est pour les besoins d'un exercice. Celui-ci, organisé en partenariat avec le centre de coordination et de sauvetage de Lyon, a pour objectif de vérifier les procédures de déclenchement et de coordination des dispositifs ORSEC1 et SATER2 et d’entraîner les participants à l’exécution d’une opération de recherche et de sauvetage dans le cadre d’un accident aérien civil ou militaire.

L'Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile, l'ADRASEC, participe également aux opérations de recherches. Ses véhicules vont parcourir le département pour localiser une balise correspondant à un aéronef en détresse. Ces derniers sont identifiables grâce à leur logo de couleur orange et bleue, apposé sur le côté des véhicules.