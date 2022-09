Hautes-Alpes : il découvre qu'il gagne 4,5 millions d'euros au loto en attendant son kebab

Le soixantenaire, en vacances dans les Hautes-Alpes avec sa femme, attendait que son plat soit prêt quand il a décidé d'aller faire valider son ticket. Il ignorait alors qu'il s'agissait du dernier jour de sa validité. Le gagnant, anonyme, souhaite désormais aider ses proches et voyager.

Son ticket gagnant est resté plusieurs jours au fond de son porte-monnaie. La Française des jeux annonce ce mardi 27 septembre, dans un communiqué de presse, qu'un joueur des Hautes-Alpes a remporté 4,5 millions d'euros en participant au tirage au sort de l'Euromillions le 12 juillet dernier. Mais son ticket n'a été validé que le dernier jour, alors qu'il attendait que son kebab soit prêt. L'histoire de ce joueur prête presque à sourire.

"Un kebab en or"

Alors qu'il est en vacances dans les Hautes-Alpes, il valide une grille flash dans un point de vente de Puy-Saint-Vincent. Le soixantenaire range alors son ticket dans son portefeuille, ne sachant pas que celui-ci est gagnant.

C'est finalement à la fin des vacances que le joueur se manifeste, le dernier jour de validité de son ticket, en ignorant qu’il s'agit de la date butoir pour contacter La Française des Jeux. Ce jour-là, alors qu'il attend dans un restaurant que son kebab soit prêt, il en profite pour faire vérifier son reçu dans un point de vente à proximité. Tellement surpris par la nouvelle, il quitte le restaurant pour rentrer chez lui, et dépose le sandwich à peine mangé dans le réfrigérateur.

Une résidence secondaire et un voyage en Amérique-du-Sud

De retour à la maison, sa femme découvre alors le kebab dans le frigo, rapporte le communiqué de presse. " Tu ne me croiras pas, c’est un kebab en or", lui glisse alors son conjoint, amusé. En effectuant des recherches sur son gain, il découvre la mobilisation de FDJ et des médias pour le retrouver.

Gagnant de 4,5 millions d'euros, le joueur a assuré à la FDJ vouloir "aider ses proches, s’offrir une nouvelle résidence principale, voyager en Amérique du Sud et découvrir de belles tables avec sa famille". Le gagnant souhaite conserver l’anonymat.