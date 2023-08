Hautes-Pyrénées : une femme accouche dans une grange en montagne

La femme a accouché en étant guidée, au téléphone et en anglais, par un médecin du SAMU avant que les secours en montagne l'évacuent vers l'hôpital de Tarbes.

Un accouchement hors norme a eu lieu ce samedi 12 août 2023 dans les Hautes-Pyrénées . Une femme a accouché dans une grange en montagne à Arrens-Marsous aux alentours de 20h. L'étable était trop isolée pour que les pompiers puissent y accéder. Ce sont donc les secouristes du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas qui ont été appelés pour intervenir.

ⓘ Publicité

Le temps qu'ils localisent la grange, la femme a accouché grâce aux conseils du SAMU au téléphone. En plus de guider un accouchement à distance, le médecin du SAMU a dû le faire en anglais, car la femme et son compagnon sont britanniques et ne parlent pas du tout français. "C'était assez compliqué", résument les secouristes.

Eux-mêmes ont eu beaucoup du mal à trouver l'étable aménagée, lieu d'habitation du couple, selon les secours. Cela leur a pris 30 minutes. Ils ont finalement réussi à l'atteindre en hélicoptère, à bord duquel se trouvaient un secouriste du PGHM, un médecin et une infirmière de l'hôpital de Tarbes . C'est dans cet hôpital que la maman et le nouveau-né ont été évacués. Tous les deux se portent bien. On ne connaît pas le sexe du bébé.