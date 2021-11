Un père et son fils ont validé les 6 bons numéros sur leur grille du loto le 20 septembre dernier dans un point de vente FDJ à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Ils empochent 4 millions d'euros.

Hauts-de-Seine : pactole de 4 millions d'euros au Loto pour un père et son fils

Encore de nouveaux millionnaires dans les Hauts-de-Seine. Un père et son fils ont validé un ticket du Loto avec les 6 bons numéros le 20 septembre dernier. Les deux hommes ont joué au point de vente de la FDJ le “Le Totem” à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Pactole de 4 millions d'euros.

Tous deux sont des habitués du Loto. Depuis plusieurs années, ils ont pris l'habitude de jouer ensemble. "Quand nous nous retrouvons pour valider nos grilles, c'est un moment privilégié où nous aimons échanger, discuter, partager", ont-ils confié à la Française des Jeux au moment de récupérer leur chèque.

Les Hauts-de-Seine, département chanceux

C'est ensemble qu'ils ont découvert les résultats, le lendemain, le 21 janvier. Ils se sont connectés sur le site sur le FDJ avant de voir la très bonne nouvelle. Désormais la surprise passée, le chèque récupéré, ils vont maintenant étudier ensemble comment cet argent va être placé.

Quoi qu'il en soit, ils sont les troisièmes gros gagnants du département depuis le début de l'année. Le premier avait remporté 1 million via le jeu My Million à Vanves début janvier, le second pareil mais fin juillet ! De là à dire que jouer dans les Hauts-de-Seine fait monter ses probabilités de gagner, il n'y a qu'un pas !