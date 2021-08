Hauts-de-Seine : un obus découvert à Gennevilliers, 500 riverains évacués

Un obus de la Seconde guerre mondiale a été déterré, ce mercredi matin, sur un chantier de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Le quartier a été évacué et l'arme a été déminée. Le périmètre de sécurité a été levé à 14h30.

La ville de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine s'est fait peur. Ce mercredi matin à 8h45, un obus datant de la Seconde guerre mondiale a été découvert par les ouvriers d'un chantier de terrassement, boulevard Louise-Michel. Les équipes de déminage se sont immédiatement rendues sur place et le quartier a été coupé à la circulation.

Un périmètre de sécurité a été déployé dans la foulée et 500 riverains ont été évacués. Ils ont été ensuite pris en charge dans la salle des fêtes de la ville et dans un gymnase à Asnières, pendant que les démineurs opéraient sur place. Par mesure de sécurité, le gaz et l'électricité ont été coupés dans le quartier. Trois lignes de bus ont été déviées.

Les équipes ont finalement désamorcé l'engin pour le transporter au centre de déminage de la préfecture de police. L'opération a pris fin en début d'après-midi. Le dispositif a été levé à 14h30 et les riverains évacués ont pu progressivement réintégrer leur logement et leur lieu de travail.

Le 30 juillet dernier, un autre obus avait déjà été désamorcé à Gennevilliers, sur le même chantier. Une bombe américaine de 250 kilos et de 70 centimètres avait été déterrée. Cette fois, 150 habitants avaient été évacués.