Hayange : un turfiste remporte plus de 250 000 euros au Quinté plus

Il se souviendra sans doute très longtemps de ce dimanche de Pâques. Un parieur mosellan a gagné la coquette somme de 251 795 € en jouant au Quinté+. Selon le PMU, ce turfiste a validé son ticket à Hayange et il n'a misé que deux euros.

Cette course hippique se déroulait sur l'hippodrome de Longchamp. Et dans le prix de Chevilly qui servait de support à ce Quinté+, il fallait jouer le 3, le 9, le 7, le 8, le 4. Ce parieur peut donc remercier King Gold, See You Boy, Ciccio Boy, Pedrito et Cirano, les cheveux qui ont pris les 5 premières places de cette épreuve.

Dans un communiqué, le PMU indique qu'avec gain, ce turfiste mosellan entre dans la catégorie des " grands gagnants ". L'an dernier, en Moselle, quatre parieurs sont devenus des grands gagnants du PMU.