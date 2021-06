Côte-d'Or : des hébergements insolites à Vernois-lès-Vesvres

Vous rêvez de dormir dans une cabane sur l'eau ? Ou perché à 7 mètres de haut dans un hébergement sur pilotis ? A Vernois-lès-Vesvres (Côte-d'Or) ce sera bientôt possible. Un couple de gérants lance une activité de logements insolites à la Combe Rossignol. Ils seront accessibles mi-juin.

Dans quelques jours, quelques semaines vous serez en vacances ! Pourquoi ne pas rester chez nous en Côte-d'Or ? A Vernois-lès-Vesvres, petit village d'à peine 200 habitants près de Selongey, ouvrira le 18 juin prochain un site d'hébergements insolites. Cela se passe "sur" et "autour" de l'étang des Vernes à la Combe Rossignol où l'on trouve quatre cabanes et une "Tiny house". Une "Tiny house" c'est une construction en bois à mi-chemin entre la roulotte et la caravane. Toutes ces cabanes sont nichées dans un parc de quatre hectares de nature.

Cet hébergement est installé à plusieurs mètres de haut ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette cabane est perchée à 7 mètres de haut © Radio France - Thomas Nougaillon

Un an de travaux

Après un an de travaux le couple de gérants s'apprête à vivre sa première saison touristique. A quelques jours de l'ouverture, Aurélie Gonnet, la gérante a un peu la pression même si elle a déjà géré un site similaire en Haute-Marne durant trois ans. Ceci dit elle a bon espoir que les clients soient au rendez-vous. "On a déjà beaucoup de gens qui essaient de faire le forcing et qui nous disent 'est-ce qu'on peut réserver dès maintenant avant que ça n'aille trop vite sur le site internet ?- j'ai donc le rêve que les réservations vont se remplir assez vite" sourit la quadragénaire.

Pour se rendre dans cette cabane il est nécessaire de prendre une barque. Au premier plan Aurélie Gonnet, gérante du site, au second Jean-Paul Taillandier, le maire de Vernois-lès-Vesvres © Radio France - Thomas Nougaillon

Sur la terrasse un filet est tendu, on peut le franchir en marchant dessus où s'y lover avec des coussins © Radio France - Thomas Nougaillon

A l'intérieur, tout le confort moderne ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Aurélie Gonnet explique qu'elle souhaite rendre ce site accessible au plus grand nombre Copier

Un logement accessible uniquement en barque

Dormir dans une cabane sur pilotis à sept mètres du sol, dans une bulle transparente ou bien au beau milieu d'un étang dans un logement accessible uniquement en barque vont devenir choses possibles. Aurélie Gonnet explique que cela "répond vraiment à une demande des gens qui ont envie de sortir au grand air". "On a un projet et on se dit que cela va plaire" poursuit-elle enthousiaste. Les tarifs vont de 150 à 240 euros la nuitée pour deux personnes, petit déjeuner compris.

Bains chaud et repas locaux

Certains hébergements possèdent des bains nordique, des bains chaud, sur les terrasses et sont accessibles même quand il fait un peu froid ! Vous pourrez profiter (contre un supplément) de repas réalisés à base de produits locaux et sur place plusieurs activités sont possibles : de la location de vélos aux randonnées.

Notre reporter s'est rendu en barque dans la cabane au milieu de l'étang ! Copier

Un énorme projet pour la mairie

Ce projet a coûté 1,2 million d’euros à la commune propriétaire du site qui doit bénéficier pour moitié de subventions de l’État et de la Région. Le couple de gérant paiera le reste à la mairie de Vernois-lès-Vesvres sous forme de loyer durant vingt ans. Vous pouvez réserver votre hébergement en vous rendant sur le site internet de la Combe Rossignol ou bien sur la page Facebook.