VIDEO - les gravats du château de Bourdeilles en Dordogne évacués par hélicoptère

Les gravats du donjon de Bourdeilles sont évacués par hélicoptère. L'opération est exceptionnelle et inédite ce mercredi 23 juin. Elle s'explique car les camions ne peuvent pas accéder à la cour médiévale du château du Périgord Vert et il est très difficile d'installer une grue explique-t-on au château, utiliser un hélicoptère est le moyen le plus rapide et le moins cher.

Une entreprise de Montauban a été recrutée avec un hélicoptère spécialisé pour les chantiers. Il s'agit de sécuriser le donjon du château médiéval, fermé à la visite libre depuis deux ans. La rembarde sera plus haute et une rampe éclairée sera installée dans l'escalier. La fin des travaux est prévue à la mi ou à la fin août.