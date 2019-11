Henriette 108 ans devient l'une des doyennes de la Dordogne

C'est l'une des Périgourdines les plus âgées de la Dordogne. Henriette Lambert, viticultrice à la retraite à Prigonrieux, fête ses 108 ans. Elle est née le 21 novembre 1911.

C'est l'une des doyennes de la Dordogne. Henriette Lambert, habitante de Prigonrieux, vient de fêter ses 108 ans. Elle est née le 21 novembre 1911. Cette ancienne viticultrice habite toujours dans la maison où elle est née à Prigonrieux. Elle vit avec sa fille, qui vient de fêter ses 86 ans, elle aussi viticultrice à la retraite.

Henriette Lambert lit le journal et monte un escalier de 19 marches tous les soirs

Henriette se porte plutôt bien pour son âge. Elle se déplace avec un déambulateur mais parvient tout de même chaque soir à monter les 19 marches qui conduisent à sa chambre, aidée par sa fille. Elle lit tous les jours son journal, ne rate pas une émission de Questions pour un champion et s'intéresse beaucoup à l'actualité. Elle donne encore parfois un coup de main à sa fille, pour éplucher les pommes de terre.

Elle gardait les vaches le matin avant de faire 4 km à pied pour aller à l'école

Pour sa fille Odile, le secret de sa longévité tient à sa vie. Une vie rude, " ma mère a connu toutes les guerres, y compris la première". Henriette est alors enfant quand son père part cinq ans dans les tranchées. Et dans cette famille modeste, la petite fille donne un coup de main. _"Elle nous a souvent raconté sa vie"_témoigne sa fille, et surtout à ses trois-arrière-petits-fils. Alors que son père est au front, le matin la jeune Henriette, garde les vaches avant de faire quatre kilomètres à pied pour rejoindre l'école. Et puis il y a les souvenirs des travaux pénibles comme la glace qu'il fallait casser dans les étangs faute d'eau courante pour faire la lessive. Pour sa fille, cette vie difficile lui a forgé le caractère " c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui est très vaillante, je pense que si elle est arrivée à 108 ans c'est parce qu'elle a du caractère".

Pas de fête pour ses 108 ans

Son meilleur souvenir c'est le retour de son mari de la seconde guerre mondiale " c'était l'amour de sa vie, ils s'étaient connus à l'école, ils se sont aimés jusqu'à son dernier souffle" confie sa fille. Aujourd'hui Henriette Lambert vit toujours dans sa maison natale aux côtés de sa fille. Pour ses 108 ans, elle n'a pas voulu de cérémonie, ni de fête. La vielle dame a juste accepté un joli bouquet de fleurs offert par la mairie de Prigonrieux.

Une autre vieille dame âgée de 110 ans à Bergerac

Mais Henriette n'est pas la doyenne du Périgord. en mai dernier. Et les deux vielles dames fréquentent la même pharmacie.