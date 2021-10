Considérée comme morte, la mère de Karine vivait en réalité dans un ehpad du Var

Disparue depuis 18 ans, la mère de Karine a été déclarée officielement morte en 2016 par la justice. En réalité, elle est bien vivante et vit dans un ehpad du Var depuis des années. Aujourd'hui, Karine veut des réponses et savoir comment on a pu la priver de sa mère pendant des années.

Des réponses. C'est ce que réclame aujourd'hui Karine. Cette habitante d'Aigues-Mortes, dans le Gard n'a pas vu sa mère Michèle depuis 2001. Déclarée morte par la justice en 2016, Michèle est en réalité bel et bien vivante. Elle vit depuis des années dans une ehpad du Var, sans que sa fille n'ait été tenue au courant.

C'est un courrier de l'Udaf du Var, l'Union départementale des associations familiales, nommé par l'état comme tuteur de sa mère, qui lui apprend que sa mère est vivante. Dans ce courrier, reçu en 2019, il est stipulé que l'association est à la recherche de proches de Michèle. Ainsi, que si cela est bien le cas, qu'il faut contacter la structure.

Je pense alors qu'il s'agit d'une erreur

"Au départ, je n'y crois pas. Je laisse même traîner le courrier quelques semaines. Et puis, je me dis qu'il faut que je les appelle pour mettre fin à tout cela. Je pense alors qu'il s'agit d'une erreur. Je me dis qu'il faut que je leur dise que le dossier est clos et qu'ils arrêtent de m'envoyer des courriers", raconte Karine. Elle appelle et après cinq minutes de conversation, on lui apprend que sa mère est en vie.

Une nouvelle qui est d'autant plus un choc pour Karine, quand elle apprend que sa mère était SDF. "J'étais persuadée pendant toutes ces années que ma mère n'était pas morte. Je me disais qu'elle avait sans doute refait sa vie. Je n'ai jamais cessé de me dire que je pouvais la croiser dans un aéroport par exemple", assure Karine, très émue.

Une mère déclarée morte dans l'Hérault... qui touche sa retraite et ses allocations dans le Var

La disparition de Michèle semble être volontaire. En 2001, leur relation mère-fille, jadis tumultueuse, se passe bien, assure Karine. Afin de n'être pas loin l'une de l'autre, Karine loue un appartement à sa mère dans Montpellier. "Mais avant sa disparition, elle a des crises. Elle pense que l'on veut s'en prendre à elle." Puis Michèle ne donne plus aucun signe de vie. "Les jours passent, puis une semaine, puis deux. Je n'ai pas de réponses de ma mère et je finis par déclarer sa disparition", explique encore Karine. En 18 ans, elle n'aura pas la moindre nouvelle.

On m'a pris ma mère

Après la surprise d'apprendre que sa mère était sdf, Karine est dans l'incompréhension. En 2016, soit 15 ans après la disparition de sa mère, Michèle a été déclarée officiellement morte par le procureur de Montpellier. En effet, dix ans après la disparition d'une personne et sans nouvelle de cette dernière, la personne est déclarée comme décédée aux yeux de la justice.

Sauf que bien que déclarée morte dans le département de l'Hérault, Michèle est bien vivante dans le département du Var. Depuis 2014 et son installation via l'udaf du Var dans une ehpad, elle continue de toucher ses allocations et sa retraite.

"Je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas prévenu qu'on avait retrouvé ma mère. Je ne comprends pas qu'en 2021, il n'y ait pas de traçabilité généalogique. J'aurais pû depuis plus de cinq ans m'occuper de ma maman. On m'a pris ma mère", sanglote Karine.

"Comment le procureur de la République de Montpellier a pu déclarer ma mère décédée en 2016, alors qu'elle était placée dans un ehpad depuis 2014 ? Comment l'Udaf du Var et de l'Hérault ne peuvent pas être en relation ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un drame affectif car on m'a privé de la prise en charge de ma maman", soupire la quinquagénaire.

Une mère peu bavarde

Un couac qui s'explique d'abord,selon l'Udaf du Var par sa mère, peu loquace. Elle n'aurait jamais dit avoir une fille, encore moins avoir vécu a Montpellier. Autre difficulté, la déclaration de décès.

Elle n'est jamais arrivée jusqu'au registre national de l'état civil. Difficile de savoir pourquoi un tel oubli. Désormais Karine veut des réponses. Elle a pris une avocate et envisage même d'écrire au Président de la République pour que personne ne revive son calvaire.

La peur de revoir sa mère

Deux ans sont passées depuis la nouvelle. Mais depuis Karine n'est toujours pas allée voir sa mère. Après la sidération des premières semaines, il y a eu le covid puis les doutes.

"On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'elle a fait ses choix de vie. J'ai peur, mais en même temps je vais le faire car je ne peux pas envisager le fait qu'on m'appelle un jour et qu'on me dise que c'est fini. Tout en sachant que je peux essuyer un refus, qu'elle refuse de me voir", sanglotte Karine. Une démarche qu'elle fera très prochainement, pour elle, mais aussi pour ses deux enfants, qui n'ont jamais connu leur grand mère.