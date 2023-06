Hergnies : Le nouveau record du monde d'accordéon est de 75 heures 26 minutes et 8 secondes !

C'est sous un tonnerres d'applaudissements que Christelle de Franceschi joue les dernière note d'une longue série musicale devant son public à Hergnies, près de la frontière belge.

La musicienne et sportive, adepte de marche et de Krav Maga, a joué de l'accordéon pendant 75 heures 26 minutes et 8 secondes quasiment sans aucune pause. Elle avait le droit à 5 minutes de récupération toutes les heures, mais rien de plus.

Elle a donc tenu plus de 3 jours, et a pulvérisé l'ancien record du monde, qu'elle avait elle-même établi à 51 heures 43 min et 20 secondes l'année dernière à Saint-Amand-les-Eaux.

Maintenant, elle va s'accorder un repos bien mérité.

