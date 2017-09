Hervé Lossec s'intéresse aux sept péchés capitaux

Le célèbre auteur des "Bretonnismes" sort un nouveau livre. "Les 7 péchés capitaux à la mode de Bretagne", qui mêle breton, gallo et français. Le livre écrit avec Daniel Giraudon est illustré des dessins de Nono.

"Nous sommes tous un peu pécheur", s'amuse Hervé Lossec. L'auteur explique qu'en breton, on dit les choses de manière très directe "la langue traduit l'esprit des bretons, qu'on retrouve encore aujourd'hui autour de nous". Dans son nouveau livre, l'auteur des "Bretonnismes" recense les expressions bretonnes liées aux sept péchés capitaux, tandis que son compère Daniel Giraudon s'occupe de la partie en gallo. A chaque fois, les expressions sont expliquées et traduites avec humour. Le tout agrémenté des dessins de Nono.

Le livre mêle français, gallo et breton. © Radio France - Annaïg Haute

« An hini a gac’h div wech bemdez, biken pinvidik ne vez »

Hervé Lossec confie l'une de ses expressions favorites à France Bleu Breizh Izel : « An hini a gac’h div wech bemdez, biken pinvidik ne vez » (celui qui chie deux fois par jour ne sera jamais riche). Il hésite un peu à la traduire en français, en expliquant qu'on peut dire les choses beaucoup plus directement en breton, "de manière plus colorée, c'est dans nos gènes !"